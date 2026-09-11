Gwiazdy już na planie "Właśnie, że tak!". Mimo TosiaGate prace nad produkcją trwają. Są zdjęcia!

Danuta Stenka, Agnieszka Żulewska i Tosia Bomba na planie filmu. Afera nie przerwała prac

Zbiórki pieniędzy, ostre wymiany zdań, bojkoty widzów i liczne kontrowersje - to wszystko towarzyszyło przygotowaniom do nowej odsłony losów Judyty i Tosi. Choć zamieszanie wokół obsady (znane w sieci jako TosiaGate) przybrało na sile, nie wpłynęło na harmonogram prac nad filmem. Produkcja "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" powstaje zgodnie z planem. Na warszawskim planie zdjęciowym zameldowały się już m.in. Danuta Stenka, Agnieszka Żulewska oraz 7-letnia córka Sylwii Bomby.

Danuta Stenka po raz kolejny wciela się w postać Judyty. Aktorka brała niedawno udział w kręceniu scen w ścisłym centrum stolicy.

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Agnieszka Żulewska w roli Tosi. Zmiana w obsadzie wywołała burzę

Postać dorosłej Tosi gra tym razem Agnieszka Żulewska. To właśnie ten wybór castingowy wywołał falę oburzenia i dał początek aferze TosiaGate. Widzowie nie mogli pogodzić się z faktem, że Joanna Jabłczyńska nie powróci do roli, w której przed laty zyskała ogromną sympatię. Dyskusja o obsadzie szybko wyszła poza branżowe ciekawostki, stając się gorącym tematem w mediach.

Sama Agnieszka Żulewska, mimo że znalazła się w centrum konfliktu, unikała publicznych komentarzy i ograniczyła aktywność w sieci. Atmosfera skandalu nie wpłynęła jednak na przebieg realizacji - ekipa filmowa kontynuuje nagrywanie kolejnych ujęć.

Do obsady dołączyła także młoda debiutantka. 7-letnia Antonina, córka Sylwii Bomby, zagrała Wandę - córkę głównej bohaterki, Tosi. Dziewczynka ma już za sobą pierwsze dni na planie.

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QUIZ. Bądź jak Judyta z "Nigdy w życiu" i odmień swój los. Mistrzowie zdobędą wynik 10/10! Pytanie 1 z 10 Jak bohaterka "Nigdy w życiu", Judyta, kończyła swoje odpowiedzi na listy czytelników? W imieniu redakcji - Judyta Z najlepszymi pozdrowieniami - Judyta Z wyrazami szacunku - Judyta Następne pytanie

Kochani, to już oficjalne. Mogę wam przedstawić Wandę, czyli moją córkę, 7-letnią Tosię, która zagra rolę w filmie. Powiem wam, że jestem tak zestresowana tym przedstawieniem Wandy, jakbym co najmniej zdawała egzaminy znowu na studia. Chciałam wam powiedzieć, że Tosia zagra w tym filmie, ponieważ - uwaga - wygrała casting. Dostałyśmy informację, że poszukiwane są dziewczynki w wieku 6-8 lat, poszłyśmy na ten casting i Tosia go wygrała - zdradziła Bomba w sieci.

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