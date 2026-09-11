Szlachetny gest polskich siatkarzy na ME. Aleksander Śliwka tłumaczy zachowanie kadry

ME siatkarzy. Polacy rozgromili Portugalię, ale organizatorzy zawiedli

Mistrzostwa Europy w siatkówce wystartowały, a polska reprezentacja w swoim pierwszym meczu zaprezentowała się z doskonałej strony. Starcie z Portugalią przypominało grę do jednej bramki i zakończyło się pewnym zwycięstwem Polaków w trzech setach (25:12, 25:18, 25:20). O ile dobra sportowa forma naszych zawodników nie pozostawiała wątpliwości, o tyle organizatorzy turnieju ewidentnie zawiedli na polu promocji. Na trybunach zasiadło zaledwie 867 kibiców, w większości z Polski. Dzień po tym spotkaniu to jednak nie wynik sportowy ani frekwencja stały się głównym tematem. Szerokim echem odbiło się natomiast piękne zachowanie „Biało-czerwonych”, którzy zdecydowali się wesprzeć dzieci walczące z chorobami nowotworowymi.

ME siatkarzy. Kogo wspiera reprezentacja Polski w trakcie turnieju?

Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk o wsparciu dla Fundacji Herosi

Kapitan reprezentacji Polski, Aleksander Śliwka, zabrał głos w sprawie motywów, jakimi kierowali się siatkarze, angażując się w tę charytatywną inicjatywę.

Tym gestem chcemy zachęcić wszystkich ludzi do wspierania fundacji, które zbierają pieniądze właśnie na walkę z chorobami nowotworowymi u dzieci. Między innymi Fundacja Herosi, która jest z reprezentacją Polski od wielu lat i którą wspieramy

– zaznaczył przyjmujący polskiej kadry. Podczas piątkowego treningu (11 września) siatkarze przypięli do swoich koszulek złote wstążki, które są symbolem solidarności z „małymi herosami”. Warto podkreślić, że zaangażowanie reprezentantów Polski nie kończy się jedynie na noszeniu wstążek, co potwierdzają słowa innego z kadrowiczów, Artura Szalpuka.

Odwiedziliśmy hospicjum, więc jak możemy pomóc w jakikolwiek sposób, to zawsze chcemy. Uważam, że to jest fajne, jeżeli można dać uśmiech dzieciakom, nawet tylko swoją obecnością, czy pożartować wspólnie i to też ciebie tak sprowadza trochę na ziemię. Wówczas widzisz, że twoje problemy, jakie tworzysz sobie w głowie, może nie są takie ogromne, jak myślisz

– dodał Szalpuk.

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