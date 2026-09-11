Gwiazdy przeszły po wybiegu ubrane w śmieci! Niezwykły pokaz mody i gorące nazwiska

Wielki finał projektu edukacyjno-ekologicznego „Moda na recykling” odbył się w Domu Kultury Świt na warszawskim Targówku. W centrum uwagi znalazły się oczywiście kreacje, które trudno byłoby znaleźć w zwykłej garderobie. Ich autorami były projektantki Alicja Prus i Ewa Ślusakowicz, które stworzyły stylizacje wspólnie z dziećmi i młodzieżą z kilku polskich miast.

Gwiazdy w niezwykłych kreacjach

Na wybiegu pojawiły się m.in. Tamara Gonzalez Perea, Marika, Monika Miller, Lena Moonlight i Damian Janikowski. Każda z gwiazd zaprezentowała strój wykonany z materiałów, które na co dzień zdecydowanie nie kojarzą się z modą.

ZOBACZ TEŻ: Tak dzisiaj żyje Macademian Girl. Blogerka modowa odnalazła szczęście na wsi

Tamara Gonzalez Perea rozpoczęła pokaz w sukni inspirowanej planetą Ziemia. Do jej stworzenia wykorzystano m.in. koperty bąbelkowe, worki na śmieci i płytki drukowane.

34

Marika postawiła na jeansowy kostium ozdobiony pomarańczowymi płytkami drukowanymi. Lena Moonlight pojawiła się w sukience z tektury falistej i wytłaczanek po jajkach, a Monika Miller zaprezentowała gorset z kopert foliowych i worków na śmieci oraz jeansy „z drugiej ręki”.

Sporo uwagi przyciągnął również Damian Janikowski. Sportowiec wystąpił w ramonesce wykonanej m.in. ze skanerów magazynowych, zużytych kabli telefonicznych i innych elektroodpadów.

Na scenie nie zabrakło muzyki

Pokazowi towarzyszyła muzyka i występy artystyczne. Na scenie pojawiła się Margaryta Reznik, a publiczność mogła usłyszeć Pan Savyana oraz Julię Kamińską, która od lat związana jest z projektem „Moda na recykling”.

Julia Kamińska również zaprezentowała kreację wykonaną z materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Miała na sobie różowy płaszcz z kopert bąbelkowych, foliowych woreczków z płytkami drukowanymi i zużytych kabli.

ZOBACZ TEŻ: Tak zmieniała się Julia Kamińska. Od słynnej "BrzydUli" do blondwłosej piękności

Całość wydarzenia poprowadziła Joanna Kryńska. Prezenterka pojawiła się na scenie w stylizacji wykorzystującej czarne płytki drukowane.

Moda z ważnym przesłaniem

Choć pokaz miał przede wszystkim zaskakiwać pomysłowością, za niezwykłymi kreacjami kryło się ważne przesłanie. Organizatorzy przypominali, że elektroodpadów nie powinno się wyrzucać do zwykłego kosza.

Projekt „Moda na recykling” ma pokazywać, że odpady mogą otrzymać drugie życie, a właściwa segregacja i oddawanie elektroodpadów do odpowiednich punktów zbiórki ma znaczenie dla środowiska.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i młodzież z całej Polski, a także przedstawiciele samorządów, media oraz gwiazdy związane z poprzednimi edycjami projektu.

Efekt? Zamiast kolejnego zwykłego pokazu mody był wybieg pełen kabli, płytek, kartonu i nietypowych materiałów. I chyba właśnie o takie zaskoczenie organizatorom chodziło.