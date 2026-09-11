Idzie duże ochłodzenie. Pierwsze przymrozki we wrześniu coraz bliżej

Polska szykuje się na znaczne ochłodzenie po nagłym spadku temperatur i nadejściu jesiennej aury.

Zgodnie z prognozami synoptyków, już w nocy z 11 na 12 września mogą wystąpić lokalne przygruntowe przymrozki dochodzące do -4°C.

Dowiedz się, czym różni się temperatura powietrza od przymrozku przy gruncie oraz jak przygotować rośliny na nadejście chłodów.

Fala chłodu dotarła już do Polski. We wtorek i środę (8-9 września), po ostatnich ciepłych dniach, temperatury drastycznie spadły. Mieszkańcy kraju błyskawicznie odczuli tę zmianę – z blisko 30 stopni Celsjusza termometry pokazały nagle wartości poniżej 20 stopni. To gwałtowne załamanie pogody stanowi pierwszy wyraźny akcent jesieni w tym roku. Gorące masy powietrza ustąpiły miejsca chłodnemu frontowi polarno-morskiemu. W piątek, 11 września, aura ostatecznie nabrała jesiennego charakteru, przynosząc ze sobą pierwsze przymrozki. Weekend upłynie pod znakiem zachmurzenia z drobnymi przejaśnieniami, a na południu i wschodzie mogą pojawić się intensywne deszcze. Porywisty wiatr i niska temperatura będą odczuwalne wszędzie.

Nadchodzące dni wiążą się również z ryzykiem pierwszych przygruntowych przymrozków w obecnym sezonie. Z prognoz wynika, że nad ranem lokalnie słupki rtęci mogą spaść do zera. Przy samej ziemi temperatura może obniżyć się nawet do -4 stopni Celsjusza. Szczególnie chłodna będzie noc z 11 na 12 września w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju.

Istnieje istotna różnica między temperaturą powietrza mierzoną na stacjach meteorologicznych a przymrozkiem przy gruncie. Standardowy pomiar odbywa się 2 metry nad ziemią. Tymczasem na wysokości 5 centymetrów wartości mogą być zdecydowanie niższe. Wynika to z faktu, że grunt błyskawicznie traci ciepło, a zimne, gęste powietrze kumuluje się nisko nad ziemią. W efekcie, nawet jeśli termometr wskazuje jeden stopień na plusie, wrażliwe uprawy mogą już przemarzać.

Jesień to czas, kiedy wszystko zaczyna zwalniać. Rośliny wchodzą w stan wyciszenia i spoczynku, a tempo prac polowych stopniowo maleje. Jednym słowem, cały ekosystem przygotowuje się do przetrwania zimy. Czy jednak jesień jest wyłącznie okresem kończenia sezonu wegetacyjnego?… pic.twitter.com/JNhwpiagWU— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 11, 2026

Pierwsze przymrozki we wrześniu 2026. Jak przygotować ogród?

Dla posiadaczy ogrodów i działek pierwsze mroźne noce to znak, że najwyższa pora na przygotowania do zimy. Konieczne jest zabezpieczenie gatunków wrażliwych na mróz, na przykład pelargonii, surfinii czy fuksji – najlepiej przestawić je do chłodniejszych wnętrz. Warto również okryć agrowłókniną młode krzewy i drzewka, w tym zwłaszcza odmiany egzotyczne, które gorzej znoszą ujemne temperatury. To także optymalny czas, aby zebrać z grządek ostatnie warzywa, zanim zniszczy je nagłe ochłodzenie.