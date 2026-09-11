Idzie duże ochłodzenie. Pierwsze przymrozki we wrześniu coraz bliżej

Spis treści
- Polska szykuje się na znaczne ochłodzenie po nagłym spadku temperatur i nadejściu jesiennej aury.
- Zgodnie z prognozami synoptyków, już w nocy z 11 na 12 września mogą wystąpić lokalne przygruntowe przymrozki dochodzące do -4°C.
- Dowiedz się, czym różni się temperatura powietrza od przymrozku przy gruncie oraz jak przygotować rośliny na nadejście chłodów.
Kiedy przyjdą pierwsze przymrozki? Synoptycy wskazali datę
Fala chłodu dotarła już do Polski. We wtorek i środę (8-9 września), po ostatnich ciepłych dniach, temperatury drastycznie spadły. Mieszkańcy kraju błyskawicznie odczuli tę zmianę – z blisko 30 stopni Celsjusza termometry pokazały nagle wartości poniżej 20 stopni. To gwałtowne załamanie pogody stanowi pierwszy wyraźny akcent jesieni w tym roku. Gorące masy powietrza ustąpiły miejsca chłodnemu frontowi polarno-morskiemu. W piątek, 11 września, aura ostatecznie nabrała jesiennego charakteru, przynosząc ze sobą pierwsze przymrozki. Weekend upłynie pod znakiem zachmurzenia z drobnymi przejaśnieniami, a na południu i wschodzie mogą pojawić się intensywne deszcze. Porywisty wiatr i niska temperatura będą odczuwalne wszędzie.
Nadchodzące dni wiążą się również z ryzykiem pierwszych przygruntowych przymrozków w obecnym sezonie. Z prognoz wynika, że nad ranem lokalnie słupki rtęci mogą spaść do zera. Przy samej ziemi temperatura może obniżyć się nawet do -4 stopni Celsjusza. Szczególnie chłodna będzie noc z 11 na 12 września w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju.
Istnieje istotna różnica między temperaturą powietrza mierzoną na stacjach meteorologicznych a przymrozkiem przy gruncie. Standardowy pomiar odbywa się 2 metry nad ziemią. Tymczasem na wysokości 5 centymetrów wartości mogą być zdecydowanie niższe. Wynika to z faktu, że grunt błyskawicznie traci ciepło, a zimne, gęste powietrze kumuluje się nisko nad ziemią. W efekcie, nawet jeśli termometr wskazuje jeden stopień na plusie, wrażliwe uprawy mogą już przemarzać.
Pierwsze przymrozki we wrześniu 2026. Jak przygotować ogród?
Dla posiadaczy ogrodów i działek pierwsze mroźne noce to znak, że najwyższa pora na przygotowania do zimy. Konieczne jest zabezpieczenie gatunków wrażliwych na mróz, na przykład pelargonii, surfinii czy fuksji – najlepiej przestawić je do chłodniejszych wnętrz. Warto również okryć agrowłókniną młode krzewy i drzewka, w tym zwłaszcza odmiany egzotyczne, które gorzej znoszą ujemne temperatury. To także optymalny czas, aby zebrać z grządek ostatnie warzywa, zanim zniszczy je nagłe ochłodzenie.