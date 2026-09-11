Nowe terminy w procesie Magdaleny Cieleckiej i Bogusława Lindy. Sąd podjął decyzję

Dlaczego Magdalena Cielecka i Bogusław Linda stanęli przed sądem?

Przeciwko Magdalenie Cieleckiej i Bogusławowi Lindzie sformułowano akt oskarżenia w związku z promowaniem alkoholu w mediach społecznościowych. Śledczy uznali, że ich aktywność w sieci naruszyła przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Postępowanie to jest fragmentem szerszej akcji wymierzonej w celebrytów, którzy reklamowali napoje wyskokowe w internecie. Podczas wcześniejszych przesłuchań Magdalena Cielecka, jak informował "Super Express", nie przyznała się do winy, argumentując, że jej rola ograniczała się wyłącznie do działań wizerunkowych.

- Wiedziałam, że klient będzie używał tych materiałów po mojej akceptacji [...]. Natomiast, gdzie później, w jaki sposób, w jakiej częstotliwości i w jakim trybie będą publikowane te posty, nie wiedziałam. Nie miałam takiej wiedzy - mówiła aktorka.

Na ostatnim posiedzeniu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia nie zjawił się żaden z oskarżonych aktorów. W ich imieniu występowali jedynie pełnomocnicy. Sąd zdecydował wówczas o odroczeniu sprawy, wyznaczając następny termin na 10 września 2026 roku.

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Czy Magdalena Cielecka i Bogusław Linda mają obowiązek zjawiać się na rozprawach?

Podczas wyznaczonej na 10 września 2026 roku rozprawy zabrakło Bogusława Lindy i Magdaleny Cieleckiej. Jak jednak przekazał "Super Expressowi" mecenas Krzysztof Nowiński, aktorzy nie mieli obowiązku uczestniczenia w tym posiedzeniu.

- Pani Magdalena Cielecka złożyła wyjaśnienia. Bogusław Linda nie może ich złożyć przez pełnomocnika, natomiast nie musi składać wyjaśnień w ogóle. Może nie przyjść na rozprawę i może nie przedstawiać swojego stanowiska. Był przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym. Z tego co wiem, to się nie przyznał do winy i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast nie musi przychodzić do sądu i nie musi składać wyjaśnień, nie musi się tam pojawiać. Bardzo podobnie było ze sprawą Kuby Wojewódzkiego, który na swojej sprawie o taki sam czyn nie pojawił w ogóle. Tu zakładam, że będzie podobnie - wyjaśnił adwokat dla Super Expressu.

Kiedy odbędą się kolejne rozprawy Magdaleny Cieleckiej i Bogusława Lindy?

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, Tomasz Trębicki, odniósł się do zapytań dziennikarzy dotyczących harmonogramu dalszych działań w tej sprawie.

- 3 oskarżonych złożyło wyjaśnienia, przesłuchano 1 świadka (przesłuchanie z wyłączeniem jawności) [...] Rozprawę odroczono do 26 października 2026 roku, wyznaczono kolejny termin rozprawy na 9 listopada 2026 roku, wezwano świadków - przekazał sąd dla "Super Expressu".