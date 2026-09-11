Polska wokalistka na podbój Sanremo! Agnieszka Smoderek zaśpiewa w prestiżowym konkursie

Agnieszka Smoderek, która wydaje swoją twórczość jako Agnieszka śpiewa, stale daje o sobie znać. Pomimo niepowodzenia w zgłoszeniu do polskich preselekcji do Eurowizji w 2024 roku, wokalistka za cel obrała sobie południe naszego kontynentu. Wystartowała w eliminacjach w San Marino, a teraz ma możliwość występu w samym sercu włoskiej muzyki - teatrze Ariston w Sanremo.

Polka zaśpiewa na deskach Ariston w Sanremo

Agnieszka Smoderek nie ukrywa marzeń o występie na Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo, a docelowo - również w Konkursie Piosenki Eurowizji. Polska piosenkarka ma zresztą w swoim dorobku piosenki po włosku. Teraz będzie miała okazję zaprezentować się Włochom w bardzo ważnym dla nich miejscu. Jak informuje nas wokalistka, w dniach 11-12 września wystąpi w konkursie Sanremo Rock e Trend.

- Dla mnie to nie tylko kolejny koncert, ale wyjątkowy moment w drodze, którą od kilku lat konsekwentnie buduję pomiędzy Polską a Włochami. Teatro Ariston to miejsce-symbol włoskiej muzyki - właśnie tutaj odbywa się słynny Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. Możliwość zaśpiewania na tej scenie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem - mówi Agnieszka.

Jak tłumaczy, będzie pierwszą Polką na deskach Ariston. Kiedy w 1967 roku na zaproszenie włoskiej wytwórni muzycznej karierę nad Morzem Śródziemnym rozpoczęła Anna German, festiwal w Sanremo odbywał się jeszcze w innym miejscu.

Zobacz też: Sanremo 2027 z dużymi zmianami. Kiedy Festiwal Piosenki Włoskiej? Co nowego?

Agnieszka śpiewa - o artystce

Choć jest z zawodu ekonomistką i pracuje w bankowości, to muzyka jest jej największą pasją. Agnieszka Smoderek zakwalifikowała się właśnie do stawki 39. edycji prestiżowego włoskiego konkursu Sanremo Rock e Trend. W Polsce uczestniczyła w lekcjach prowadzonych przez Elżbietę Zapendowską i występowała na licznych wydarzeniach lokalnych.

Wystartowała z piosenką "Czerwone Szpilki" w preselekcjach do Eurowizji 2024, a z utworem "Anima Segret" - do Sanremo 2025. W dorobku ma dziesięć singli, w tym włoskojęzyczne; już wkrótce ukaże się jej nowy utworu "Chi merita", będący kolejnym etapem włoskiej części jej muzycznej drogi.

Zobacz też: Pewna siebie Joanna Jędrzejczyk chce pobić konkurencję! "To ja wygram 'Taniec z Gwiazdami'!"

Sonda Jesteś fanem włoskich dań? Uwielbiam! Czasami zjem, ale bez przesady Nie przepadam Z włoskich dań lubię tylko pizzę :)