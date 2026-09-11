Sharon Stone wybrała życie w celibacie. Wprost mówi o swoich partnerach

Choć karierę zaczęła już w 1980 roku jako statystka w filmie Woody’ego Allena, dopiero dekadę później jej nazwisko poznał cały świat. Sharon Stone zyskała popularność za sprawą "Pamięci absolutnej", ale to "Nagi instynkt" z 1992 roku przyprawił jej miano seksbomby. Kultowa scena ma dziś niewiele wspólnego z podejściem aktorki do mężczyzn. Zdecydowała się na celibat.

Sharon Stone i "Nagi instynkt"

W 1992 roku aktorka zagrała Catherine Tramell w dreszczowcu "Nagi instynkt". Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu, ale sukces eskalował poza branżę filmową. Sharon Stone na wiele lat stała się światowym symbolem seksu. Kolejne dekady również były usłane sukcesami, a aktorki nie mogło zabraknąć w obsadzie filmu "Nagi instynkt 2". Zachwycająca fanów na wszystkich kontynentach Amerykanka obecnie ma już 68 lat i w życiu osobistym zupełnie nie oddaje przylegającego do niej wizerunku filmowej femme fatale.

68-letnia aktorka stroni od romansów

Ostatnio Sharon Stone zagościła w podcaście "Mayim Bialik’s Breakdown", gdzie otworzyła się na temat relacji damsko-męskich. Gwiazda oceniła, że jest dobrą partnerką dla mężczyzn, a wielu jej byłych ukochanych również było dobrymi partnerami. Dziś jednak jest w pełni świadoma swoich potrzeb, dlatego od kilku lat żyje w celibacie. Czeka na poznanie mężczyzny, co do którego nie będzie miała żadnych wątpliwości.

- Od jakiegoś czasu żyję w celibacie, ponieważ jestem po prostu w momencie, w którym naprawdę chcę być tylko z kimś, na kim mi zależy. Szukam kogoś, kto będzie moim towarzyszem, a nie tylko kimś, z kim uprawia się seks - powiedziała.

Przypomnijmy, że życie osobiste Sharon Stone było bardzo burzliwe. Pierwszym mężem aktorki był producent filmowy Michael Greenburg, a drugim - dziennikarz Phil Bronstein, z którym adoptowała syna. Po rozstaniu tymczasowo straciła prawa do opieki nad nim, ale z czas adoptowała jeszcze dwóch chłopców. Miała też wielu nieformalnych partnerów.

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