Rafał Brzozowski bierze ślub! Wyciekła lista gości. Nazwiska mogą zaskoczyć

Historia miłosna prezentera

W przeszłości Rafał Brzozowski przez osiem lat tworzył związek z Anną Tarnowską. Ich relacja ostatecznie dobiegła końca, a od czterech lat serce muzyka znów mocniej bije. Przez cały ten czas gwiazdor bardzo dbał o prywatność swojej nowej wybranki. Jeszcze w 2023 roku w wywiadach ostrożnie wypowiadał się o planach powiększenia rodziny. Twierdził, że ten temat był już wielokrotnie omawiany i jego najbliżsi nie wywierają na nim żadnej presji. Zapytany o oczekiwania rodziny względem ślubu, prezenter odpowiadał w wyważony sposób.

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Rafał Brzozowski o ustawionej Eurowizji, planach na przyszłość, Bogu i stalkerce. Tego mogliście o nim nie wiedzieć!

Oni przede wszystkim chcą, żebym był szczęśliwy. A też mają pewność, że jak uznam, że nadszedł moment, to ich o wszystkim poinformuję. Cierpliwie czekają, bo w końcu na wszystko przychodzi dobry czas. Na złożenie rodziny również. Nic na siłę...

– mówił na łamach magazynu „Twoje Imperium”.

Szczegóły ceremonii Rafała Brzozowskiego i lista gości

Wydaje się jednak, że odpowiedni moment właśnie nadszedł. Jak ustalił portal Pudelek, Rafał Brzozowski stanie przed ołtarzem już 1 sierpnia. Uroczystość zaślubin ma się odbyć w jednym z kościołów na terenie Warszawy, a po niej zaplanowano wystawne wesele. Według ustaleń serwisu zaproszenie na ślub otrzymali m.in. Jacek i Joanna Kurscy, z którymi piosenkarz nawiązał bliskie relacje podczas swojej wieloletniej współpracy z Telewizją Polską. Wśród weselnych gości ma nie zabraknąć również Edyty Górniak. Znana wokalistka i prezenter od kilku lat darzą się dużą sympatią i przyjaźnią.

Edyta Górniak chwali Rafała Brzozowskiego

Gwiazda polskiej sceny muzycznej nie szczędzi ciepłych słów pod adresem kolegi z branży, doceniając jego charakter i podejście do ludzi.

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Rafał Brzozowski jest chyba jedyną osobą, albo jedną z niewielu, które są kompletnie bezkonfliktowe. To człowiek, który zawsze wszystkim życzy powodzenia. Jest życzliwy i bardzo go lubię. Nigdy nie przekroczył żadnych granic w naszej, już kilkuletniej, serdecznej znajomości. Zawsze czuję się przy nim bezpiecznie. Mam wrażenie, że mogę mu o wszystkim powiedzieć, a on nie jest osobą, która by oceniała. Prędzej chce zrozumieć, niż ocenić. Ja zawsze życzę mu jak najlepiej, więc trzymam za niego kciuki - za jego wybory życiowe i za jego ścieżkę życia

- wyznała Edyta Górniak w wywiadzie udzielonym portalowi Pudelek. Próbowaliśmy skontaktować się z Rafałem Brzozowskim, aby poprosić go o odniesienie się do doniesień na temat planowanego ślubu. Prezenter odmówił komentarza, zaznaczając, że chce chronić swoją prywatność i zachować te informacje dla siebie.