Rafał Brzozowski bierze ślub! Wyciekła lista gości. Nazwiska mogą zaskoczyć

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-07-25 14:54

Wszystko wskazuje na to, że Rafał Brzozowski znalazł prawdziwą miłość. W mediach aż huczy od informacji, że popularny piosenkarz i prezenter telewizyjny lada dzień stanie na ślubnym kobiercu. Gwiazdor na razie nie zdradza tożsamości swojej ukochanej, ale do sieci trafiła rzekoma lista gości weselnych. Znalazły się na niej znane nazwiska.

Historia miłosna prezentera

W przeszłości Rafał Brzozowski przez osiem lat tworzył związek z Anną Tarnowską. Ich relacja ostatecznie dobiegła końca, a od czterech lat serce muzyka znów mocniej bije. Przez cały ten czas gwiazdor bardzo dbał o prywatność swojej nowej wybranki. Jeszcze w 2023 roku w wywiadach ostrożnie wypowiadał się o planach powiększenia rodziny. Twierdził, że ten temat był już wielokrotnie omawiany i jego najbliżsi nie wywierają na nim żadnej presji. Zapytany o oczekiwania rodziny względem ślubu, prezenter odpowiadał w wyważony sposób.

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Rafał Brzozowski o ustawionej Eurowizji, planach na przyszłość, Bogu i stalkerce. Tego mogliście o nim nie wiedzieć!

Oni przede wszystkim chcą, żebym był szczęśliwy. A też mają pewność, że jak uznam, że nadszedł moment, to ich o wszystkim poinformuję. Cierpliwie czekają, bo w końcu na wszystko przychodzi dobry czas. Na złożenie rodziny również. Nic na siłę...

– mówił na łamach magazynu „Twoje Imperium”.

Szczegóły ceremonii Rafała Brzozowskiego i lista gości

Wydaje się jednak, że odpowiedni moment właśnie nadszedł. Jak ustalił portal Pudelek, Rafał Brzozowski stanie przed ołtarzem już 1 sierpnia. Uroczystość zaślubin ma się odbyć w jednym z kościołów na terenie Warszawy, a po niej zaplanowano wystawne wesele. Według ustaleń serwisu zaproszenie na ślub otrzymali m.in. Jacek i Joanna Kurscy, z którymi piosenkarz nawiązał bliskie relacje podczas swojej wieloletniej współpracy z Telewizją Polską. Wśród weselnych gości ma nie zabraknąć również Edyty Górniak. Znana wokalistka i prezenter od kilku lat darzą się dużą sympatią i przyjaźnią.

Edyta Górniak chwali Rafała Brzozowskiego

Gwiazda polskiej sceny muzycznej nie szczędzi ciepłych słów pod adresem kolegi z branży, doceniając jego charakter i podejście do ludzi.

Uśmiechnięty Rafał Brzozowski w eleganckim garniturze i muszce. O szczegółach planowanego ślubu przeczytasz w Eska.
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Rafał Brzozowski jest chyba jedyną osobą, albo jedną z niewielu, które są kompletnie bezkonfliktowe. To człowiek, który zawsze wszystkim życzy powodzenia. Jest życzliwy i bardzo go lubię. Nigdy nie przekroczył żadnych granic w naszej, już kilkuletniej, serdecznej znajomości. Zawsze czuję się przy nim bezpiecznie. Mam wrażenie, że mogę mu o wszystkim powiedzieć, a on nie jest osobą, która by oceniała. Prędzej chce zrozumieć, niż ocenić. Ja zawsze życzę mu jak najlepiej, więc trzymam za niego kciuki - za jego wybory życiowe i za jego ścieżkę życia 

- wyznała Edyta Górniak w wywiadzie udzielonym portalowi Pudelek. Próbowaliśmy skontaktować się z Rafałem Brzozowskim, aby poprosić go o odniesienie się do doniesień na temat planowanego ślubu. Prezenter odmówił komentarza, zaznaczając, że chce chronić swoją prywatność i zachować te informacje dla siebie.

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Rafał Brzozowski