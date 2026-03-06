Sylwester Wardęga zostanie ojcem. Youtuber ujawnił nietypowe miejsce poczęcia potomka

- Znany twórca internetowy Sylwester Wardęga spodziewa się pierwszego potomka. Opublikował wpis na Instagramie

- W sieci udostępnił romantyczne fotografie w towarzystwie swojej życiowej partnerki

- Youtuber wyjawił fanom dokładną lokalizację poczęcia malucha

Sylwester Wardęga i Baba Jaga spodziewają się dziecka. Youtuber pokazał zdjęcia

Sylwester Wardęga za pośrednictwem internetu poinformował o powiększeniu rodziny. Zyskujący ogromną popularność twórca wideo oraz były zawodnik FAME MMA ogłosił, że jego ukochana posługująca się w sieci pseudonimem „Baba Jaga” jest w ciąży. Potomek internetowej pary ma przyjść na świat w połowie zbliżających się wakacji.

„- Chcielibyśmy podzielić się dobrą nowiną. W lipcu będziemy mieli dziecko. Zostaniemy rodzicami i bardzo się z tego powodu cieszymy – napisał Wardęga w poście opublikowanym na Instagramie.”

Gwiazdor polskiego YouTube'a nie ukrywał, że od dłuższego czasu bardzo pragnął założyć rodzinę. Jesienią ubiegłego roku zakochani wybrali się w podróż na Islandię i właśnie tam dyskutowali o wspólnym potomku. Początkowo zakładali realizację planów dopiero w kolejnym roku.

„- Marzyłem o tym od dawna i okazało się, że jednak jestem szczęściarzem. Gdy w październiku byliśmy na Islandii rozmawialiśmy, że fajnie byłoby mieć dziecko, ale tak za rok, gdy uporamy się ze wszystkimi problemami – napisał.”

Sylwester Wardęga zdradza kulisy poczęcia. Dziecko pary powstało na Islandii

Twórca internetowy zdradził powody zmiany decyzji. Para uznała, że nie zamierza dłużej odkładać życiowych planów o posiadaniu potomstwa. Youtuber stwierdził, że trzeba działać natychmiast.

„- Jednak z racji tego, że mamy już swoje lata (ja 36 lat a Jaga 34) to warto zacząć się starać, bo to może nie być takie łatwe… i uwaga wielkie szczęście UDAŁO SIĘ JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM – dodał.”

Okoliczności całego zajścia zostały potraktowane z dużym dystansem. Były włodarz freak fightów w żartobliwym tonie podzielił się z internautami scenerią, w której doszło do poczęcia. Dla wielu fanów było to sporym zaskoczeniem.

„- Dzidziuś powstał na Islandii pod Zorzą Polarną – napisał.”

Przyszli rodzice potwierdzili nowinę ubiegłej jesieni. Sylwester Wardęga uspokoił fanów informując o prawidłowym przebiegu ciąży i pomyślnych wynikach pierwszych badań medycznych. Obecnie zakochani nie wiedzą jeszcze, jakiej płci będzie ich potomek.

„- Dowiedzieliśmy się w listopadzie. Dziecko rozwija się prawidłowo i jesteśmy już po badaniach, bardzo się cieszymy, że jest zdrowe. Płci jeszcze nie znamy. Wataha się powiększa, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi – napisał.”