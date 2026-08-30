Swoim delikatnym śpiewem zachwycili w "Mam talent". Bracia Legun przeszli OGROMNĄ przemianę

Bracia Legun przed "Mam Talent"

Zanim Nikodem i Marcel Legunowie pojawili się na polskiej scenie telewizyjnej, przeszli profesjonalne i intensywne wykształcenie muzyczne, którego spora część odbyła się poza granicami kraju. Pochodzący z Kołobrzegu bliźniacy spędzili znaczną część dzieciństwa w Austrii, gdzie jako soliści zasilali szeregi legendarnego wiedeńskiego chóru chłopców Wiener Sängerknaben. Występowanie w jednym z najbardziej prestiżowych zespołów na świecie otworzyło im drzwi do najważniejszych sal koncertowych świata, w tym nowojorskiej Carnegie Hall oraz Opery Wiedeńskiej. Ich talent doceniono również podczas uroczystego koncertu z okazji 250. rocznicy urodzin Mozarta, po którym osobiste gratulacje złożył im urzędujący wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush

Bracia Legun w "Mam Talent"

Do drugiej edycji programu "Mam Talent!" w 2009 roku bracia zgłosili się jako szesnastolatkowie, natychmiast wyrastając na jednych z głównych faworytów do zwycięstwa. Ich pierwszy występ przed jurorami, w którym wykonali utwór "My Heart Will Go On" z filmu Titanic w operowej aranżacji, wzbudził ogromne emocje - Małgorzata Foremniak nie kryła łez wzruszenia, a Kuba Wojewódzki poprosił o bis. Unikalne brzmienie ich głosów, skromność oraz dojrzałość sceniczna sprawiły, że bez problemu przechodzili kolejne etapy, zyskując ogromne poparcie telewidzów. W wielkim finale show zaprezentowali dopracowany występ wokalny, ostatecznie zajmując drugie miejsce, tuż za zwycięzcą edycji, akordeonistą Marcinem Wyrostkiem.

Widzowie podzieleni po "Mam Talent!"! Paulina Krupińska komentuje

Bracia Legun po "Mam Talent"

Bracia Legun nie porzucili kariery muzycznej. Odrzucili jednak rozpoczęcie szerokiej kariery w show-biznesie i skupili się na własnym rozwoju. Swoje życie zawodowe na stałe związali z muzyką klasyczną oraz działalnością pedagogiczną. W Warszawie założyli szkołę muzyczną Music Loft Warsaw. Jeden uczy gry na instrumencie, a drugi śpiewu.

Zabraliśmy się więc za remont i już w marcu 2021 poprowadziliśmy pierwsze zajęcia w naszym studio przy ul. Szajnowicza. Był to, delikatnie mówiąc, okres niesprzyjający otwieraniu nowych przedsięwzięć [...] Gdyby ktoś wtedy powiedział, że ta czwórka po 5 latach kupi klinikę na Kabatach i przekształci ją w jedną z największych i najnowocześniejszych prywatnych szkół muzycznych w Warszawie), pewnie popukalibyśmy się w głowę i powiedzieli, że to po prostu niemożliwe - napisała rodzina Legun.

Panowie prowadzą biznes razem ze swoimi pięknymi żonami.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak obecnie wyglądają bracia Legun!