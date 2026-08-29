Ekstraklasa. Bezbramkowy remis w cieniu czerwonej kartki

Czerwona kartka ustawiła przebieg meczu

KGHM Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin zmierzyły się w zaciętym spotkaniu ligowym. Od pierwszych minut obie drużyny starały się przejąć inicjatywę na murawie. Przełomowym momentem starcia była 23. minuta, kiedy to Filip Cuić otrzymał czerwoną kartkę. Zawodnik gości został ukarany za niesportowe kopnięcie rywala. Arbiter Paweł Raczkowski z Warszawy nie miał wątpliwości przy podjęciu tej decyzji.

Grająca w osłabieniu Pogoń Szczecin zmuszona była do głębokiej defensywy. Gospodarze starali się wykorzystać przewagę liczebną, jednak brakowało im ostatecznej precyzji w wykończeniu akcji. Sędzia pokazał w tym meczu łącznie siedem żółtych kartek graczom obu ekip. Ukarani zostali między innymi Filip Kocaba, Roman Jakuba oraz Valentin Cojocaru. Defensywa gości zdołała przetrwać ten napór do samego końca spotkania.

Kto zagrał w tym spotkaniu

Mecz z trybun w Lubinie obserwowało dokładnie 6 123 widzów. Trenerzy obu zespołów wykorzystali dostępne zmiany, próbując wpłynąć na ostateczny rezultat. W drużynie gospodarzy Zlatan Alomerović skutecznie strzegł bramki przed atakami. Na placu gry pojawili się również między innymi Damian Michalski, Mateusz Grzybek i Marcel Reguła. Mimo licznych roszad w drugiej połowie, wynik na tablicy świetlnej pozostał bez zmian.

W zespole ze Szczecina kluczową rolę w utrzymaniu remisu odegrała szczelna linia obrony. Attila Szalai oraz Leo Borges skutecznie powstrzymywali ofensywne zapędy przeciwników. Szkoleniowiec gości wprowadził na boisko Benjamina Mendy'ego zaraz po przerwie. W końcówce spotkania na murawie zameldował się także Musa Juwara. Ostatecznie obie drużyny dopisały do swojego konta po jednym punkcie.