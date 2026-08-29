Skolim zaskoczył młodzież w rezydencji prezydenta. Tego nikt się nie spodziewał

Spis treści Występ Skolima i zaskakująca rola artysty w Juracie

W ostatni weekend sierpnia 2026 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie w Rezydencji Prezydenta RP, Karola Nawrockiego w Juracie. Zgromadziło się tam prawie 800 młodych osób z całego kraju, które wzięły udział w inicjatywie o nazwie "Przyszłość.pl". Uczestnicy tego wydarzenia zostali wyłonieni poprzez otwarty proces rekrutacyjny, zyskując szansę na udział w tym ogólnopolskim zjeździe.

My jako Polacy jesteśmy cudownymi ludźmi. Niech nikt z Was nigdy nie da sobie wybić z głowy, że jesteście niezwykli! 🩷 pic.twitter.com/hVUGs9tXy7— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 29, 2026

Występ Skolima i zaskakująca rola artysty w Juracie

Na liście artystów, którzy pojawili się przed zgromadzonymi, znalazł się Konrad Skolimowski. Skolim zagrał niezwykle energetyczny koncert, a fani zgromadzeni pod sceną głośno wtórowali swojemu idolowi. To jednak nie wszystko, ponieważ zaraz po występie artysta zaprezentował się uczestnikom w nieoczekiwanej, całkowicie nowej dla siebie odsłonie.

Gwiazdor zdecydował się wygłosić do zgromadzonej młodzieży motywacyjne przemówienie. Skolim skupił się w nim na kwestii ukrytych talentów i podkreślał, jak ogromne znaczenie ma wzajemne wspieranie się w drodze do realizacji swoich celów i marzeń.

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Cieszę się, że jestem z Wami. Całe serce temu oddaję. Uwielbiam. To jest moja największa pasja. A my, jako Polacy, jesteśmy cudownymi ludźmi. Niech nigdy nikt z was sobie nie da wybić z głowy tego, że jesteście niezwykłymi, cudownymi ludźmi, że niezwykły potencjał w nas drzemie. I zanim ktoś z państwa pomyśli o wyjeździe za granicę, wspierajmy się tu już na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie liceum – powiedział Skolim. Zobacz też: Niesamowite show Mandaryny w Wołominie! Tłumy szalały pod sceną, a miłość w tle

Sonda Zgadasz się ze Skolimem? Tak Tak, ale przesadził ze słownictwem Nie Nie mam zdania

Według muzyka każde zainteresowanie jest niezwykle cenne i należy je wspierać i pielęgnować, niezależnie od tego, o jakiej dziedzinie mówimy.

Wspierajmy się, dopingujmy się. Nawet jeśli ktoś ma pasję, szydełkowanie czy kręcenie filmów. Poklepujcie go po ramionach, niech ten człowiek idzie jak najdalej. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji, że wyjedzie za granicę. A potem się zastanawiam, gdzie są nasze polskie patenty, talenty i cudowni ludzie. Bo my jesteśmy narodem, który pamięta największe zwycięstwa. Dużo osób wspomina to od morza do morza, ale to wszystko w naszych sercach jest.