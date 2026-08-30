PKO BP Ekstraklasa. Wisła Kraków wygrywa w derbach i goni lidera

Zwycięstwo Wisły Kraków w derbowym starciu

Sobotni mecz szóstej kolejki zakończył się sukcesem drużyny z ulicy Reymonta. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2:0, spychając derbowego rywala na przedostatnie miejsce w tabeli. Pierwszą bramkę w 54. minucie spotkania zdobył Hiszpan Jordi Sanchez. Dla napastnika było to szóste trafienie w bieżącym sezonie, a wynik na 2:0 ustalił Szwajcar Jeremy Guillemenot. Zmiana trenera w zespole Wieczystej nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Żeljko Kopić, który zastąpił zwolnionego po porażce z Cracovią Kazimierza Moskala, zanotował nieudany debiut. Drużyna z Krakowa zgromadziła 10 punktów i awansowała na pozycję wicelidera. Zespół traci obecnie dwa punkty do prowadzącej w tabeli Legii Warszawa. Wojskowi w piątek szczęśliwie zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1:1. Zwycięstwo pozwoliło Wiśle umocnić swoją pozycję w czołówce ligi.

- Wykonaliśmy na boisku ciężką pracę i tym zasłużyliśmy na zwycięstwo - podkreślił trener „Białej Gwiazdy” Mariusz Jop.

Jakie wyniki padły w pozostałych spotkaniach?

Piątkowy mecz w Warszawie miał wyjątkowy przebieg ze względu na oficjalne pożegnanie Artura Jędrzejczyka. Legia zremisowała ze Śląskiem 1:1, a bramkę dającą wyrównanie w doliczonym czasie gry zdobył Rafał Adamski. W Płocku miejscowa Wisła uległa Koronie Kielce 0:2, notując trzecią porażkę z rzędu. Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Pogonią Szczecin, choć goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Filipa Cuicia. Radomiak Radom pokonał Cracovię 2:1 po dwóch trafieniach Rafała Wolskiego.

W Lublinie Motor przegrał z Piastem 0:2 po bramkach Juande Rivasa i Szczepana Muchy. Na niedzielę zaplanowano spotkania Górnika Zabrze z GKS Katowice, Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok oraz Widzewa Łódź z Lechem Poznań. W czwartek Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do fazy zasadniczej Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze pożegnały się z eliminacjami Ligi Konferencji. Najbliższe mecze Pucharu Polski pozwolą na odrobienie części ligowych zaległości.