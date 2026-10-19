Stroje z Disneya w Tańcu z Gwiazdami. Znamy kwotę, to najdroższy odcinek sezonu

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-19 14:14

Program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga ogromną widownię, a telewizja Polsat chętnie inwestuje w swój sztandarowy format. Stacja płaci nie tylko wysokie wynagrodzenia uczestnikom, ale także finansuje spektakularne stroje. Siódmy odcinek 19. sezonu wyróżnił się pod tym względem, prezentując najdroższe kreacje w obecnej edycji.

Motywy Disneya w "Tańcu z Gwiazdami". Kultowe hity na antenie Polsatu

Od początku września trwa dziewiętnasta edycja programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Mimo upływu lat i wprowadzonych modyfikacji, show to nadal należy do czołówki najchętniej oglądanych formatów rozrywkowych w Polsce. Niedzielne emisje w minionych sezonach przyciągały średnio od 1,7 do ponad 2 milionów telewidzów.

Telewizja Polsat nieustannie stara się zaskakiwać swoją publiczność, wprowadzając do "Tańca z Gwiazdami" odcinki specjalne. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza te dedykowane rodzinom. W trwającym sezonie uczestnicy mieli już okazję zaprezentować się na parkiecie u boku swoich bliskich, a także zatańczyć do największych przebojów Maryli Rodowicz.

Siódmy odcinek bieżącej edycji również przyniósł sporo emocji. Tym razem studio Polsatu zamieniło się w magiczny świat, a "Disney Night" na pewno na długo zostanie w pamięci fanów show. Organizatorzy nie szczędzili środków na przygotowanie tego wyjątkowego wieczoru, co było szczególnie widać w strojach uczestników.

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"Taniec z Gwiazdami": Ogromne wydatki na stroje w Polsacie!

Z informacji opublikowanych przez serwis Fakt wynika, że siódmy odcinek polskiej edycji programu był jednym z najbardziej kosztownych w historii. Na przygotowanie samych kostiumów przeznaczono imponującą kwotę ponad 140 tysięcy złotych. Wyjątkowe kreacje zostały zaprojektowane i wykonane pod czujnym okiem Martyny Łach, kostiumografki odpowiedzialnej za wizerunek uczestników.

Podczas emisji widzowie mieli okazję podziwiać gwiazdy w strojach inspirowanych najpopularniejszymi bajkami Disneya. Helena Englert i Roman Osadchiy wcielili się w postacie z "Krainy Lodu", z kolei Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz przygotowali układ do piosenki ze "Śpiącej Królewny". Natomiast Piotr Gumulec wraz z Julią Suryś-Stromecką zaprezentowali się jako bohaterowie opowieści "Piękna i Bestia".

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy telewizja Polsat przeznacza znaczne środki na kreacje uczestników. W pierwszym odcinku wiosennej edycji show, koszt strojów dla gwiazd i ich partnerów tanecznych wyniósł ponad 100 tysięcy złotych.

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Helena Englert w stroju Elsy. Obok wstawki z innymi parami. O kosztach kostiumów w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na Eska.
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Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami
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