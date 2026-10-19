Edyta Górniak w "Tańcu z Gwiazdami" teraz i 16 lat temu. Mocno się zmieniła?

Edyta Górniak zadebiutowała na polskim rynku muzycznym w latach 90., a każdy jej sukces gonił kolejny sukces. Jednym z kultowych momentów w karierze wokalistki było nagranie utworu "Kolorowy wiatr" do filmu "Pocahontas". Po ponad trzech dekadach artystka zaśpiewała tę piosenkę gościnnie na planie disneyowskiego odcinka "Tańca z gwiazdami" - szesnaście lat po tym, jak sama wzięła udział w programie. Przypomnijmy, jak wtedy wyglądała gwiazda.

Edyta Górniak w disneyowskim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Piosenkarka pojawiła się w studiu Polsatu z synem i jego partnerką. Na żywo otworzyła wieczór niezapomnianym "Kolorowym wiatrem", po czym zasiadła w jury i wszystkim uczestnikom przyznała maksymalną notę dziesięciu punktów. Poza tym, skradła show i boso zatańczyła na parkiecie z Rafałem Maserakiem! Podczas transmisji kilka razy wróciła też wspomnieniami do swojego własnego udziału w "Tańcu z Gwiazdami".

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Piosenkarka wytańczyła sobie przed laty półfinał

Choć może się wydawać, że było to niedawno - Edyta Górniak walczyła o Kryształową Kulę szesnaście lat temu, w jesiennej edycji w 2010 roku. Jej profesjonalnym partnerem tanecznym był Jan Kliment. Udział jednej z najpopularniejszych piosenkarek w kraju w show spotkał się z dużym zainteresowaniem, a jej występy cieszyły się sporym uznaniem widowni. Świadczy o tym fakt, że artystka dotarła aż do półfinału, ostatecznie zajmując w programie trzecie miejsce. Jak wtedy wyglądała i jak zmieniła się przez szesnaście lat? Zdjęcia z ostatniej wizyty Górniak w "Tańcu z Gwiazdami" oraz te archiwalne z 2010 roku znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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