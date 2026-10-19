Jacek Zieliński zwolniony z Korony Kielce. Kto przejmie stery po klęsce w Poznaniu?

Zwolnienie po klęsce w Poznaniu

Jacek Zieliński nie pełni już obowiązków trenera Korony Kielce. Klub poinformował o rozstaniu ze szkoleniowcem po ostatnich rozczarowujących wynikach w lidze. O dymisji 65-letniego trenera zadecydowały przegrane mecze z Pogonią Szczecin wynikiem 0:2 oraz kompromitująca porażka z Lechem w Poznaniu aż 1:6. W meczu ze stołecznym klubem z Wielkopolski zespół z Kielc zaprezentował się bardzo słabo na tle aktualnego mistrza Polski.

Doświadczony szkoleniowiec objął stanowisko 7 sierpnia 2024 roku, zastępując na nim Kamila Kuzerę. W tamtym momencie drużyna znajdowała się w strefie spadkowej, jednak rozgrywki zakończyła na bezpiecznym, 11. miejscu w tabeli. Identyczną pozycję kielczanie zajęli na koniec sezonu 2025/26. W rozgrywkach Pucharu Polski pod jego wodzą zespół dotarł do ćwierćfinału w edycji 2024/25 oraz do 1/8 finału w kolejnym roku.

Wysokie ambicje i transfery za miliony?

Przed startem obecnego sezonu do drużyny dołączyło ośmiu nowych piłkarzy, na których właściciel przeznaczył około sześciu milionów euro. Wśród pozyskanych graczy znaleźli się między innymi Ariel Mosór, Camilo Mena, Ondrej Lingr, Patrik Hellebrand, Michael Ameyaw i Morgan Fassbender. Zespół miał włączyć się do walki o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Po jedenastu kolejkach drużyna zajmowała wciąż wysoką szóstą pozycję z dorobkiem 15 punktów, jednak strata aż ośmiu goli w dwóch ostatnich spotkaniach całkowicie odmieniła sytuację szkoleniowca.

Podczas swojej pracy w stolicy regionu świętokrzyskiego 65-letni trener poprowadził zespół w 84 oficjalnych meczach. Zanotował w nich 32 zwycięstwa, 24 remisy oraz 28 porażek, co przełożyło się na średnią 1,42 punktu na spotkanie. Władze klubu z Kielc nie ogłosiły jeszcze oficjalnie nazwiska nowego trenera. W najbliższą sobotę drużyna zagra na własnym stadionie przeciwko GKS-owi Katowice.