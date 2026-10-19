Górniak z ogromnym bukietem, a Wiśniewski kibicuje Mandarynie. Co działo się pod studiem Polsatu?

Paparazzi pod studiem "Tańca z Gwiazdami". Mandaryna, Edyta Górniak i Allan Enso na celowniku

Niedzielna odsłona "Tańca z Gwiazdami" toczyła się w rytm przebojów z bajek Disneya. Na parkiecie nie brakowało wzruszeń, a za jurorskim stołem toczyły się ożywione dyskusje. Ogromne poruszenie wywołał występ Mandaryny, która zatańczyła walca wiedeńskiego z zamkniętymi oczami. Zaraz po zakończeniu transmisji na żywo, głównym punktem zainteresowania stał się parking przed studiem nagraniowym. Zgromadzeni tam fotoreporterzy bacznie obserwowali, w czyim towarzystwie znane osobistości wracają do domów po wyczerpującym wieczorze.

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Rodzinne wsparcie po występie. Michał Wiśniewski kibicuje byłej żonie

Marta "Mandaryna" Wiśniewska opuszczała gmach telewizji w wyśmienitym humorze. Na wokalistkę czekali jej najbliżsi, w tym były mąż Michał Wiśniewski, który przybył na miejsce wraz z dziećmi oraz swoją matką, Grażyną. Lider Ich Troje z dużym zaangażowaniem śledził taneczne zmagania swojej byłej partnerki, a ich serdeczne spotkanie po zakończeniu show natychmiast przykuło uwagę zgromadzonych dziennikarzy.

Celebrytka z uśmiechem na ustach dzierżyła w dłoniach okazałe kwiaty. Obecność rodziny udowodniła, że mimo dawnego rozwodu, Wiśniewscy wciąż potrafią zjednoczyć się w ważnych dla nich chwilach. Głośny doping ze strony najbliższych i ich fizyczna obecność pod studiem wyraźnie dodały artystce skrzydeł po telewizyjnym występie.

Obiektywy aparatów skierowały się również na Edytę Górniak, która w tym odcinku pełniła funkcję gościnnej jurorki. Piosenkarka zaprezentowała się w swobodnym, błękitnym komplecie i oryginalnym uczesaniu, jednak największe wrażenie robił gigantyczny bukiet jesiennych kwiatów, z którym zmierzała do białego Audi. Tuż przed odjazdem artystka ucięła sobie jeszcze krótką pogawędkę ze swoim synem, Allanem Enso, któremu towarzyszyła jego partnerka.

Młody muzyk nie zdecydował się jednak na powrót samochodem razem ze sławną matką. Allan Enso i jego ukochana ruszyli w kierunku czarnego BMW, nieustannie trzymając się za ręce i nie kryjąc wzajemnej bliskości. W ten sposób dobiegł końca niedzielny wieczór z polsatowskim show, gdzie telewizyjna magia Disneya płynnie przeszła w obrazki pełne rodzinnego wsparcia i czułości na parkingowej płycie.

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