Tomasz Kaczmarek zwolniony z Rakowa Częstochowa. Co dalej z klubem?

Krótka praca trenera Kaczmarka w Rakowie

Tomasz Kaczmarek, który rozpoczął sezon jako trener Radomiaka Radom, został wykupiony przez klub z Częstochowy i objął Raków 8 września. Zespół znajdował się wtedy na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy bez zdobytych punktów. Pod wodzą 42-letniego szkoleniowca drużyna rozegrała zaledwie pięć spotkań, notując dwa zwycięstwa i trzy porażki.

Raków wygrał z Motorem Lublin oraz Wieczystą Kraków (oba mecze 2:1), ale przegrał z Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce (po 2:3) oraz z GKS-em Katowice (1:4). Mimo zwycięstwa w Krakowie, zespół nadal zamyka tabelę z dorobkiem sześciu punktów.

Kto przejmie obowiązki trenera w Rakowie?

Raków Częstochowa nie ogłosił jeszcze nazwiska nowego trenera, ani tymczasowego, ani stałego. Tymczasem już w sobotę zespół czeka kolejny ligowy mecz w Krakowie przeciwko Wiśle. W czwartek, 27 października, drużyna zmierzy się z Motorem Lublin w 1/16 finału Pucharu Polski.

Tomasz Kaczmarek był już czwartym trenerem Rakowa w 2026 roku. Po Marku Papszunie, który odszedł w grudniu 2025 r., zespół prowadzili Łukasz Tomczyk, Dawid Kroczek i tymczasowo Dawid Szulczek. Żadnemu z nich nie udało się ustabilizować formy drużyny.