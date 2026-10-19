Wyjmij z kuchennej szafki i wrzuć do pralki. Tak łatwo pozbędziesz się stęchłego zapachu bez stosowania drogich perfum

Stęchły zapach ubrań po wyciągnięciu ich z pralki to powszechny problem.

Za nieprzyjemną woń odpowiada brudna pralka i mikroorganizmy, które powstają podczas użytkowania urządzenia.

Istnieje domowy sposób, jak pozbyć się tego problemu.

Dlaczego świeżo wyprane ubrania brzydko pachną?

Pranie powinno pachnieć czystością, jednak czasem wystarczy otworzyć drzwiczki pralki, by poczuć charakterystyczną woń wilgoci. Jednym z najczęstszych winowajców jest zabrudzone wnętrze urządzenia. Resztki detergentów, osady z tkanin i wilgoć mogą gromadzić się w uszczelce, szufladzie na płyn oraz innych zakamarkach. W takich warunkach rozwijają się mikroorganizmy odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy. Nie pomaga również przeładowywanie bębna, stosowanie zbyt dużej ilości płynu do płukania ani pozostawianie mokrych ubrań w pralce przez kilka godzin. Jeśli pranie po zakończeniu cyklu długo czeka na rozwieszenie, świeży zapach może szybko ustąpić miejsca woni stęchlizny.

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Włóż bezpośrednio do prania, a nieprzyjemny zapach zniknie

Zanim sięgniemy po drogie perfumy do prania lub zwiększymy ilość płynu do płukania tkanin, wystarczy wrzucić do pralki trzy lub cztery liście laurowe. Ten sam kuchenny składnik, który dodajemy do zup i sosów, może pomóc w zniwelowaniu nieprzyjemnego zapachu. Liście laurowe zawierają związki aromatyczne, dlatego ich zapach jest łatwo wyczuwalny. Dodatkowo ograniczają rozwój bakterii, które są jedną z przyczyn powstawania nieprzyjemnego zapachu. Należy jednak pamiętać, aby liści laurowych nie wrzucać bezpośrednio do bębna pralki, gdyż podczas prania mogą się pokruszyć. Dlatego, zanim zdecydujesz się na wypróbowanie tego triku, włóż liście do materiałowego woreczka i szczelnie zamknij go przed wrzuceniem go do bębna pralki.

Co zrobić, żeby pranie znów pachniało świeżością?

Aby pranie pachniało świeżo, należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Po zakończonym cyklu od razu wyjmuj ubrania, a drzwiczki pralki i szufladę na detergent pozostawiaj uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Regularnie czyść uszczelkę oraz szufladę, a program czyszczący uruchamiaj zgodnie z instrukcją producenta. Warto też stosować odpowiednią ilość detergentu i nie przeładowywać bębna. Jeśli zapach utrzymuje się mimo tych działań, sprawdź filtr oraz odpływ. Czysta pralka, szybkie rozwieszanie ubrań i dobra wentylacja sprawią, że zapomnisz o stęchłym zapachu.

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