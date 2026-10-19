Tomasz Kaczmarek zwolniony z Rakowa. Zaskakująca decyzja klubu

Krótka przygoda trenera

Tomasz Kaczmarek przestał pełnić funkcję pierwszego trenera piłkarzy Rakowa Częstochowa. Klub podjął decyzję o zakończeniu współpracy ze szkoleniowcem po zaledwie pięciu rozegranych meczach w Ekstraklasie. Bilans 42-letniego trenera w drużynie to dwa zwycięstwa i trzy porażki.

Pracę z drużyną „Medalików” szkoleniowiec rozpoczął 8 września, przechodząc z Radomiaka Radom. Klub z Częstochowy zdecydował się wówczas wykupić trenera z poprzedniego zespołu, wiążąc z nim nadzieje na poprawę wyników w lidze.

Sytuacja w tabeli Ekstraklasy

W swoim ostatnim meczu w roli trenera Rakowa, rozegranym w piątek, 16 października, Kaczmarek odniósł zwycięstwo. Częstochowianie pokonali Wieczystą Kraków wynikiem 2:1. Wygrana ta nie uchroniła jednak szkoleniowca przed utratą stanowiska.

Pomimo zdobycia kompletu punktów w Krakowie, sytuacja Rakowa pozostaje bardzo trudna. Drużyna zamyka obecnie tabelę z dorobkiem zaledwie sześciu punktów, co skłoniło zarząd do szybkiej zmiany na stanowisku pierwszego trenera.