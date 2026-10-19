Janusz Kamiński zrobił wideoklip dla Ariany Grande i teraz walczy o zwycięstwo podczas festiwalu ToruńCamerimage

Gwiazdorska bitwa w Toruniu. Wideoklipy Madonny i Ariany Grande walczą o nagrodę!

Prawdziwa bitwa muzycznych gigantów szykuje się podczas 34. edycji festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Organizatorzy ogłosili listę 18 wideoklipów, które powalczą o prestiżową nagrodę, a wśród nominowanych znaleźli się najwięksi artyści światowej sceny. O statuetkę rywalizować będą m.in. Madonna, Ariana Grande, Harry Styles oraz grupa BTS. Konkurencja była w tym roku wyjątkowo zacięta. Do Konkursu Wideoklipów nadesłano blisko 300 zgłoszeń z całego świata, spośród których wyłoniono finałową osiemnastkę. To właśnie te produkcje zostaną zaprezentowane festiwalowej publiczności oraz jurorom w głównej sali projekcyjnej w CKK Jordanki w Toruniu.

Janusz Kamiński z szansą na statuetkę. Stworzył klip dla Ariany Grande

Wśród nominowanych nie zabrakło spektakularnych produkcji i wielkich nazwisk. Jednym z najciekawszych punktów na liście jest teledysk Ariany Grande do utworu "Hate That I Made You Love Me". Autorem zdjęć do tego klipu jest światowej sławy polski operator, Janusz Kamiński. Amerykański klip wyreżyserował Christian Breslauer, a za jego produkcję odpowiadają firmy London Alley oraz The Lucky Bastards.

Ikony popu i zaskakujące kolaboracje na jednej liście

Tegoroczny konkurs to prawdziwy przegląd największych gwiazd. O nagrodę powalczy wideoklip samej królowa popu - "Confessions II" Madonny, za którego zdjęcia odpowiada Daniel Landin. W gronie nominowanych jest także ulubieniec publiczności, Harry Styles, z klipem do "American Girls", oraz koreański fenomen – zespół BTS – z wideo do piosenki "Swim". Na liście znalazło się też miejsce na niezwykłe artystyczne połączenia. O uwagę jurorów walczyć będzie wspólny projekt Rosalíi, Björk i Yvesa Tumora do utworu "Berghain". Ciekawostką jest również nominacja dla Sabriny Carpenter, która nie tylko wystąpiła w klipie "House Tour", ale także go współreżyserowała razem z Margaret Qualley.

Kto jeszcze powalczy o zwycięstwo?

W konkursie zmierzą się także artyści z różnych zakątków świata i gatunków muzycznych. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Angèle i Justice z Francji, brytyjski raper Dave z klipem do "The Boy Who Played The Harp", a także meksykański artysta Siddhartha z teledyskiem "Escápate Conmigo". Swoje klipy zaprezentują również tacy wykonawcy jak Chappell Roan, Mitski, Tamino czy Wolf Alice. Zwycięzców Konkursu Wideoklipów poznamy już wkrótce. Nazwisko laureata nagrody za Najlepszy Wideoklip zostanie ogłoszone 14 listopada, podczas uroczystej Gali Zamknięcia Festiwalu.