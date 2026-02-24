Jasper z "Tańca z gwiazdami" był chłopakiem innego TikTokera. Tym związkiem żył polski internet

Jasper i Charazinsky byli sensacją TikToka

Jasper (Kacper Porębski) i Charazinsky (Piotr Charaziński) zyskali popularność w 2020 roku, gdy wybuchła pandemia koronawirusa. Kiedy wszyscy siedzieli w domach, TikTok w ekspresowym tempie zdobywał nowych użytkowników. Filmy Jaspera i Charazinskiego cieszyły się popularnością, ponieważ nagrywali spędzając razem czas na kwarantannie. Szybko zaczęły się podejrzenia, dlaczego dwóch młodych chłopaków razem mieszka. Powstała grupa fanów, która była przekonana, że Kacper i Piotr są parą. Choć początkowo zaprzeczali, po jakimś czasie przyznali, że faktycznie są razem. Zrobili to w filmie na YouTube, który ma prawie 700 tysięcy wyświetleń. Był to jeden z najgłośniejszych coming outów w historii polskiego internetu.

Jasper i Charazinsky rozstali się

Choć wydawało się, że Jasper i Charazinsky to para idealna, ich miłość nie przetrwała próby czasu. Na początku 2022 roku poinformowali, że nie są już razem. W materiale na YouTube przyznali, że uczucie po prostu się wypaliło.

Jak mogliście zauważyć na live'ach i TikTokach od około roku, to już nie było to samo, co 2 lata temu. Oszukiwaliśmy samych siebie, że jest dobrze i chyba faktycznie między nami nie było okej - mówił Charazinsky.

Oboje staraliśmy się na swój sposób walczyć o ten związek i musicie wiedzieć, że nie jesteśmy już razem. To wszystko się wydarzyło kilka dni temu. Tak naprawdę pewnego wieczoru uznałem, że muszę to już Piotrkowi powiedzieć. Siedziało to we mnie tak naprawdę już od dłuższego czasu - dodał Jasper.

Jasper i Charazinsky wciąż się przyjaźnią

Choć Kacper Porębski i Piotr Charaziński nie są już parą, cały czas mają bardzo dobre relacje. Czasami można zobaczyć ich razem w mediach społecznościowych. Aktualnie Charazinsky jest w innym związku. Jego aktualnym partnerem jest Piotr Biernacki. Jasper z kolei jest singlem i skupia się na karierze influencerskiej oraz na próbach do "Tańca z gwiazdami".