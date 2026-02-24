GROMDA 24: Daniel RUTEK Rutkowski – ze mną cepeliady nie będzie, mam precyzję i refleks

– Szykuje się ciekawy debiut z rywalem z Black Power. Gość potrafi boksować. To dobrze, bo ze mną cepeliady nie będzie, mam precyzję i refleks – mówi Daniel RUTEK Rutkowski przed galą GROMDA 24: VENDETTA. Limitowana pula biletów dostępna jest na eBilet.

GROMDA. Nie ma miękkiej gry

Rutkowski wraca pamięcią do pojedynku sprzed czterech lat, gdy w walce bokserskiej w rękawicach pokonał Damiana Kiwiora.

– To była moja piąta walka i potwierdzenie, że „coś” potrafię. A fanów boksu myślę, że przekonałem już w tej pierwszej z Przemkiem Runowskim w 2020 roku. Co z tego, że wywodzę się z zapasów. Pokazałem, że zapaśnik może dobrze boksować, choć nigdy wcześniej nie zajmowałem się tym sportem.

Sam przyznaje, że debiut w GROMDZIE będzie wymagający.

– Dostałem nazwisko, to zagraniczny zawodnik z BLACK POWER. Taki nabity, krótki, ale silny. Mój trener przyznał, że potrafi boksować. Więc w tej walce wspomnianej cepeliady nie będzie, lecz szermierka bokserska.

Choć przez lata imponował sylwetką, zapewnia, że nawet podczas przerwy od startów nie odpuścił treningów.

– Na „wczasach” codziennie trenowałem, nawet po 3–4 razy, więc nie było mowy, że się zapuszczę. Kiedyś robiłem dużo siły i doszedłem do 82 kg. Uznałem, że to przegięcie i zacząłem zbijać. Normalna waga to 76–78 kg. Koncentruję się na zawodnikach z okolic 80 kg. W boksie na gołe piąchy potężny chłop może zmiażdżyć fizycznością, impetem, natarciem. Często to cepeliada, a im ktoś mniejszy, tym szanse nikłe. Gdyby doszło do kopnięć, wtedy byłoby łatwiej.

Rutkowski podkreśla, że największym wyzwaniem w tej formule jest nieprzewidywalność.

– Szykuję się jak do walki bokserskiej, a trudnością jest brak planu. Nawet najlepszy game plan może pójść w piach po paru sekundach. Nie wiadomo, co rywal zrobi.

Jak sam przyznaje, prawdziwy „taniec” zaczyna się od drugiej rundy.

– Pierwsza runda jest wyniszczająca, każdy ma mnóstwo sił i ognia. Ale od drugiej rundy zaczyna się boks, konieczne są precyzja i refleks. Ci słabsi kondycyjnie są już zmęczeni i łatwiej ich ustrzelić.

Ryzyko? Jest wpisane w ten sport.

– O twarz się nie obawiam. Ale skoro powiedziałem A, to mówię B i walczę, nawet mimo ryzyka połamania rąk. Trzeba być super precyzyjnym i stabilnym, bo szkoda łap.

Zapytany o zawodnika, który zrobił na nim największe wrażenie w GROMDZIE, wskazuje bez wahania:

– Mateusz Don Diego Kubiszyn. Bardzo ładnie boksuje, nie daje sobie zrobić większej krzywdy. Walczy mądrze, taktycznie, inteligentnie.

POLSKA SIŁA vs BLACK POWER 2

GROMDA 24: VENDETTA już 27 lutego!

