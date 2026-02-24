Był jednym z partnerów Dody. Nie znalazł się w serialu. Wcześniej tworzył związek z Justyną z Ich Troje

O Dodzie znowu (albo niezmiennie?) jest głośno. Wszystko za sprawą premiery nowego singla "Pamiętnik", ogłoszonego koncertu na PGE Narodowym i 3-odcinkowego serialu, który pojawił się na platformie Prime Video. W wyreżyserowanej przez Elizę Kubarską produkcji sporo miejsca poświęcono nie tylko życiu zawodowemu, ale i uczuciowemu wokalistki. Nie wszyscy byli partnerzy gwiazdy otrzymali jednak cenny czas antenowy. O powodach Doda opowiedziała w rozmowie z Eską.

Gdybym się odniosła do wszystkich związków medialnych, to już w ogóle nie byłoby czasu nawet na jeden mój koncert. Uznałam, że będę wspominać o tych osobach, które miały realny wpływ na moje życie i faktycznie ich bycie w moim życiu wniosło coś do mojego życia lub innych. I nie mówię tutaj tylko o pozytywach, ale też o negatywach. A reszta? Z całym szacunkiem, ale można nazwać ich takimi przecinkami, które nic nie wniosły do mojego życia i chwilę po rozstaniu już o nich zapomniałam. Nie mogę im dawać takiej przestrzeni, bo bym oszukiwała, gdybym myślała, że na te przestrzeń zasługują i są na tyle istotni w kontekście mojego życiorysu. Nie są. Byliśmy rok, dwa lata. To tylko tyle - wyjawiła w rozmowie z Eską.

Jedną ze swoich krótszych, acz medialnych relacji, Doda stworzyła z Błażejem Szychowskim. Mężczyzna pojawił się w jej życiu po burzliwym rozstaniu z Nergalem. Rabczewska i Szychowski chętnie pojawiali się razem na imprezach branżowych, a nawet gościli na okładce jednego z kolorowych magazynów. Błażej miał już doświadczenie w związku z wokalistką. W 2002 roku głośno było o jego relacji z Justyną Majkowską, gwiazdą Ich Troje. Niektórzy to właśnie w nim doszukiwali się powodu zrezygnowania przez piosenkarkę z działalności w grupie.

Błażej Szychowski dzisiaj

Po rozstaniu z Dodą Szychowski wycofał się z celebryckiego świata. Media co jakiś czas donosiły tylko o kolejnych etapach jego sądowej batalii z Edytą Górniak, w której teledysku wystąpił, za co miał nie dostać wynagrodzenia. W 2016 roku "Fakt" poinformował, że artystka wypłaciła tancerzowi należne zaległości.

Obecnie Szychowski żyje z dala od show-biznesu, zamieniając ścianki na życie w trasie. Dziś realizuje się jako profesjonalny twórca wideo i jedna z czołowych postaci polskiego vanlife’u. Mężczyzna podróżuje po świecie, łącząc pasję do filmowania z ekstremalnymi hobby: skokami spadochronowymi oraz paralotniarstwem. Zamiast celebryckich smaczków, jego profil wypełniają dziś wysokiej jakości relacje z podróży i efekty pracy.