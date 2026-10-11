Spięcie jurorów w "Tańcu z Gwiazdami". Zrobiło się gorąco, Julia Wieniawa próbowała ratować sytuację

"Taniec z Gwiazami" znów budzi emocje, ale tym razem uwaga skupiła się na jurorach, nie uczestnikach. Po występie Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej i Krystiana Rzymkiewicza doszło do spięcia na linii Rafał Maserak-Iwona Pavlović. Do akcji wkroczyła Julia Wieniawa.

Sprzeczka Rafała Maseraka i Iwony Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami"

W niedzielę 11 października Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz "pozamiatali" swoją cha-chą. Zarówno widzowie, jak i jurorzy nie kryli zachwytu. - ZNAKOMICI - zachwycają się internaci, a jury przyznało parze łącznie 34 punkty.

W trakcie, gdy jurorzy komentowali występ uczestników, doszło jednak do dość nieprzyjemnej sytuacji. Gdy Rafał Maserak zwrócił się do Mandaryny: - Chciałem nawet zaznaczyć jeden moment w choreografii, tam gdzie miałaś... - Iwona Pavlović przerwała mu, komentując cicho. To zirytowało jej kolegę, który nie krył niezadowolenia. - Ja teraz mówię, miałaś swój czas! - rzucił. Z ust "Czarnej Mamby" padło wówczas krótkie: - Dobrze, dziękuję. To jednak nie załatwiło sprawy.

- Jak widać tylko Iwona Pavlović ma tu zdanie przy naszym stole - skomentował z przekąsem Maserak.

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Julia Wieniawa próbowała ratować sytuację

Przy stole jurorskim zrobiło się dość nerwowo. Sytuację próbowała rozładować Julia Wieniawa, rzucając żartobliwy komentarz. - Atmosfera zgęstniała - powiedziała. Na tym się skończyło, niemniej widzowie zauważają, że od tamtej pory czuć zza stołu jurorskiego nieco napiętą energię.

- Jury ma chyba za sobą ciężki tydzień, bo napięcie można by kroić nożem - czytamy w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych.

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