Vanilkové rohlíčky to kruche, waniliowe rogaliki, które są nieodłącznym elementem czeskich świąt Bożego Narodzenia.

Te ciasteczka, pieczone z mąki, masła, mielonych migdałów lub orzechów, są proste w przygotowaniu i rozpływają się w ustach.

Czeskie gospodynie często pieką je z wyprzedzeniem, ponieważ najlepiej smakują po kilku dniach przechowywania w szczelnym pojemniku, gdy nabiorą pełni smaku i kruchości.

Czeskie rogaliki, które rozpływają się w ustach

W Polsce Boże Narodzenie nieodłącznie kojarzy nam się z makowcami i sernikami, a także kilkoma innymi rodzajami ciast, zazwyczaj przełożonymi słodkimi masami i przepięknie udekorowanymi. W Czechach natomiast na świątecznym stole ląduje vánoční cukroví, czyli nic innego, jak bożonarodzeniowe ciasteczka! Przygotowywanie świątecznych ciasteczek w Czechach to prawdziwy rytuał, który gospodynie niejednokrotnie z pomocą dzieci, rozpoczynają już na kilka tygodni przed rozpoczęciem świąt, wspólnie wypiekając kilka, a nawet kilkanaście rodzajów ciasteczek. Na stołach pojawiają się pierniczki, ciasteczka przekładane marmoladą, kokosowe słodkości i małe rogaliki obsypane cukrem pudrem. Vanilkové rohlíčky, choć wyglądają zupełnie niepozornie, to zachwycają smakiem już od pierwszego kęsa. Ich wykonanie nie jest szczególnie skomplikowane, dlatego warto przygotować je na świąteczny stół. Piecze się je wcześniej, by zdążyły nabrać smaku i odpowiedniej kruchości.

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Przepis na czeskie rogaliki waniliowe

Składniki:

250 g mąki pszennej,

200 g zimnego masła,

100 g mielonych migdałów lub orzechów włoskich,

80 g cukru pudru,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

szczypta soli.

Do obtoczenia: cukier puder i cukier waniliowy.

Przygotowanie:

Mąkę, cukier puder, orzechy, sól i cukier waniliowy wsyp do miski. Dodaj pokrojone w kostkę masło i szybko zagnieć kruche ciasto. Uformuj kulę, owiń ją folią i włóż do lodówki na około godzinę.

Po schłodzeniu odrywaj małe kawałki, roluj je w wałeczki i delikatnie zaginaj, nadając kształt rogalików. Układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Piecz w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez około 12–15 minut. Powinny pozostać jasne, z lekko zarumienionymi końcówkami. Jeszcze ciepłe, ale nie gorące, obtocz w cukrze pudrze wymieszanym z waniliowym.

Słodkości, które warto przygotować wcześniej

Rogaliki najlepiej przechowywać w szczelnej puszce. Po kilku dniach potrafią być jeszcze smaczniejsze, a ich waniliowy aromat wypełnia całą kuchnię. To jeden z tych przepisów, do których wracam co roku, od kiedy po raz pierwszy spróbowałam ich w domu mojej czeskiej przyjaciółki. Dziś trudno wyobrazić mi sobie święta bez tego smakowitego wypieku!

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