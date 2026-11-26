Jesienne napoje z imbirem, kurkumą i cynamonem mogą wspierać układ odpornościowy i działać profilaktycznie przeciw infekcjom, ale nie są natychmiastowym lekarstwem.

Imbir działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, kurkuma ma właściwości antyoksydacyjne i wspiera odporność jelitową, a cynamon wykazuje działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i antywirusowe.

Nie należy dodawać miodu i cytryny do wrzątku, ponieważ wysoka temperatura niszczy cenne enzymy w miodzie (powyżej 40-45°C) oraz wrażliwą na ciepło witaminę C w cytrynie.

Aby zachować prozdrowotne właściwości miodu i cytryny, należy je dodawać do naparu, gdy przestygnie on poniżej 50°C.

Jesienne napoje kojarzą się przede wszystkim z chwilą odpoczynku i przyjemnym rozgrzaniem organizmu. Niektóre składniki mają także właściwości, które mogą być wartościowym uzupełnieniem codziennej diety. Imbir zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, a kurkuma jest źródłem kurkuminy, która wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Cynamon również zawiera substancje bioaktywne. Jak podkreśla Roksana Środa, napary mogą stanowić wsparcie dla organizmu, ale nie są cudownym lekarstwem. Ekspertka zaznacza:

Jesienne napary, to potężne wsparcie dla układu immunologicznego. Choć same w sobie nie „uzdrowią” organizmu w 5 minut po złapaniu infekcji, działają, jako profilaktyka i wsparcie w walce z patogenami. Imbir: (zawiera gingeroke): wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Badania kliniczne potwierdzają, że jego aktywne związki pomagają hamować rozwój wirusów oraz łagodzą stany zapalne w błonach śluzowych dróg oddechowych. Dodatkowo działa napotnie, co pomaga organizmowi „wypocić” początkującą infekcję. Kurkuma: (zawiera kurkuminę): posiada potężny potencjał antyoksydacyjny i przeciwzapalny. Moduluje odpowiedź immunologiczną, wspierając makrofagi w walce z drobnoustrojami. Działa też ochronnie na barierę jelitową – a pamiętajmy, że aż 70-80% naszej odporności rodzi się w jelitach! Cynamon: posiada silne właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i antywirusowe. Badania pokazują, że potrafi hamować namnażanie m.in. bakterii E. coli czy grzybów z rodzaju Candida. Dodatkowo wykazuje działanie rozgrzewające i regulujące gospodarkę glukozową, co przy infekcjach jest nie bez znaczenia (stabilny cukier, to mniejsze obciążenie dla układu odpornościowego).

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Nie dodawaj miodu i cytryny do wrzątku

Wiele osób popełnia błąd, wrzucając wszystkie dodatki do świeżo zaparzonej, gorącej herbaty. Tymczasem wysoka temperatura może negatywnie wpływać na niektóre cenne składniki. Dotyczy to m.in. witaminy C obecnej w cytrynie oraz enzymów zawartych w miodzie.

Dodawanie miodu i cytryny do wrzątku to jeden z najczęstszych nawyków, który niestety niweczy prozdrowotny potencjał tych produktów. Dlaczego? Miód, to nie tylko cukier, ale i bogactwo enzymów, aminokwasów oraz witamin z grupy B, które wykazują m.in. działanie przeciwbakteryjne. Składniki te w temperaturze powyżej 40–45°C ulegają zniszczeniu. Wrząca herbata zamienia miód w zwykły syrop cukrowy, pozbawiając go jego unikalnych właściwości zdrowotnych. Podobnie sytuacja wygląda z cytryną. Zawarta w niej witamina C jest bardzo wrażliwa na utlenianie i temperaturę. Wrzątek przyspiesza rozpad witaminy C. Choć sam sok z cytryny zachowa swój charakterystyczny smak i odrobinę kwasów organicznych, to jako „bomba witaminowa” we wrzątku traci rację bytu. Warto odczekać chwilę, aż napar przestygnie do temperatury poniżej 50°C i dopiero wtedy dodać plasterek cytryny czy łyżeczkę miodu - mówi Roksana Środa.

Aby napary i zimowe herbaty spełniały swoje funkcje warto stosować się do podanych przez dietetyczkę zasad. Wówczas będziemy mieć pewność, że składniki, które mogą wspierać nasz organizm nie stracą swoich właściwości.

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