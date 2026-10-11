Roksana Węgiel nawiązała do ataków w szkołach. "Nie polecam nikomu więzienia"

Roksana Węgiel w "Eksperyment: Odsiadka 2". Czemu zdecydowała się na udział?

"Eksperyment: Odsiadka" to dość niekonwencjonalny program, w którym znane kobiety ze świata rozrywki, internetu, muzyki i popkultury... trafiają do więzienia. Wśród uczestniczek drugiej edycji (premiera 28 października w Canal+) znalazły się m.in. Marta Linkiewicz, Danuta Martyniuk oraz Roksana Węgiel-Mglej. Ostatnia z gwiazd przyznaje w rozmowie z Eską, że spodziewała się zaskoczenia wśród fanów. - Wiem, że dla wielu osób to będzie szok i niedowierzanie, aczkolwiek ja też miałam taką potrzebę po prostu spędzić taki czas, poznać osadzone od takiej ludzkiej strony - zaczęła. Skąd zatem decyzja, by wziąć udział w takim formacie?

- To był mój cel w tym programie: żeby nie oceniać człowieka przez pryzmat tego, co zrobił, tego jak się zachował. Często to też jest analogia trochę do show-biznesu, bo często też oceniamy ludzi przez to, jak raz coś powiedzą, raz się w jakiś sposób potrafią zachować, to później już taka łatka zostaje przy danej osobie. No ale to wiadomo, to jest na inną skalę, nie można tego porównywać - wyjaśniła.

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Roksana Węgiel nawiązała do ataków w szkołach

W dalszej części wypowiedzi Roxie dodała, że takie z pozoru kontrowersyjne programy też mogą nieść ze sobą jakąś wartość - choćby edukacyjną czy ostrzegawczą. Zdaniem piosenkarki to, co dzieje się obecnie w szkołach, pokazuje, że wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z realiów życia w więzieniu. A taki "Eksperyment: Odsiadka" może sprawić, że pięć razy zastanowią się, zanim zrobią coś, czego mogą później żałować.

- W dzisiejszych czasach, przy tym, co się dzieje w kontekście sytuacji, które miały miejsce niedawno w szkołach, to uważam, że ten program jest bardzo ważny, żeby uświadamiać młodych ludzi, że nie warto trafić za kraty. I ja uważam po tym programie szczerze, nigdy bym nie chciała na poważnie trafić do więzienia. Ja tam poznałam wspaniałe kobiety, które pod maską taką bardzo agresywną kryją bardzo wrażliwe swoje oblicze. Ale szczerze: nie polecam nikomu więzienia i zastanówcie się dwa razy, co wy robicie ze swoim życiem. I to... taki jest właściwie przekaz tego programu - skwitowała.

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