Alicja Kuś i Anastazja Kuś podbijają show-biznes i media społecznościowe

W polskim sporcie trudno o bardziej rozpoznawalny duet matki i córki niż Alicja oraz Anastazja Kuś. Młoda sprinterka jest uznawana za ogromną nadzieję rodzimej lekkoatletyki, co potwierdziła w ubiegłym sezonie, kiedy wywalczyła złoty medal podczas mistrzostw świata juniorów. Obok sukcesów na bieżni, obie panie coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w rodzimym show-biznesie i regularnie goszczą na wydarzeniach dla celebrytów. Niedawno pojawiły się razem na pokazie mody, wybierając odważne stroje, które niemal w całości odsłoniły ich zgrabne nogi. Ponadto Alicja Kuś wspierała córkę na ostatniej Gali Mistrzów Sportu, przyciągając spojrzenia kreacją z bardzo głębokim wycięciem. Z kolei na Gali Kobieta Roku Glamour 2026 obie przyćmiły swoim wyglądem nawet Roxie Węgiel. Ich uroda na każdej imprezie gwarantuje ogromne zainteresowanie fotoreporterów. Mama biegaczki robi jednak furorę nie tylko na ściankach, ale również w sieci. W mediach społecznościowych często publikuje kadry eksponujące mocno odsłoniętą i nienaganną figurę, a internauci nie potrafią uwierzyć, że kobieta ma 45 lat.

Anastazja Kuś odebrała prestiżową nagrodę. W sieci furorę robią też jej zdjęcia z mamą

Galeria zdjęć Alicji Kuś. Mama Anastazji Kuś wyłania się z morskich fal

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Mama Anastazji Kuś ciężko trenuje. Sportowa rodzina Marcina Kusia

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie z udziałem mamy Anastazji Kuś, zrealizowane podczas wypoczynku nad morzem w Turcji. Kobieta prezentuje się na nim niczym zmysłowa syrena, która wyłania się prosto z morskich fal. W naszej galerii zebraliśmy najciekawsze ujęcia z tego wideo, a także inne odważne zdjęcia 45-latki, które ukazują jej sylwetkę z każdej perspektywy. Doskonale widać, że Alicja Kuś wkłada mnóstwo wysiłku w utrzymanie tak doskonałej formy fizycznej, a relacje z jej treningów można regularnie śledzić na Instagramie. Zamiłowanie do aktywności fizycznej to zresztą znak rozpoznawczy całej jej rodziny. Przypomnijmy, że mężem Alicji oraz ojcem Anastazji jest Marcin Kuś, czyli były piłkarski reprezentant Polski, który w przeszłości grał w barwach między innymi Polonii Warszawa i Lecha Poznań.