Rodzina i przyjaciele zaapelowali o wsparcie po tym, jak w nocy z 7 na 8 listopada tego roku ślad po Jerzym Gmurzyńskim całkowicie się urwał. Prowadzona akcja poszukiwawcza długo nie przynosiła rezultatów w kwestii ustalenia miejsca pobytu artysty. Przełom nastąpił dopiero 19 listopada, kiedy oficjalnie potwierdzono śmierć wokalisty. Komunikat opublikowało Stowarzyszenie Śladem Nadziei.

Poszukiwania w Warszawie zakończone tragedią. 33-letni Jerzy Gmurzyński nie żyje

Artystę widziano po raz ostatni w stolicy w nocy z 7 na 8 listopada 2026 roku, w okolicach Dworca Wileńskiego. Z ustaleń wynikało, że mógł on wówczas skorzystać z metra jadącego w stronę Bemowa. Choć bliscy prosili o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, przez kolejne dni jego los pozostawał nieznany. Obecnie wiadomo już, że poszukiwania 33-letniego Jerzego Gmurzyńskiego zakończyły się tragicznie, ale przyczyna jego zgonu nie została ujawniona.

Dziękuję z całego serca każdej osobie, która pomagała w poszukiwaniach Jerzego, udostępniała informacje, szukała i była z nami w tych trudnych dniach. Niestety, otrzymaliśmy najtragiczniejszą wiadomość, Jerzy nie żyje. Dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i do końca pomagali nam go odnaleźć - napisała na Facebooku przyjaciółka Jerzego Gmurzyńskiego.

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Jerzy Gmurzyński w "The Voice of Poland". Czym zajmował się zmarły artysta?

Mężczyzna, którego warszawskie poszukiwania miały tak dramatyczny finał, zdobył ogólnopolskie uznanie dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Jerzy Gmurzyński pojawił się w muzycznym formacie Telewizji Polskiej jesienią 2019 roku. Na etapie przesłuchań w ciemno swój fotel odwróciło troje jurorów, a aspirujący wokalista zdecydował się dołączyć do drużyny Kamila Bednarka. Zmarły realizował się artystycznie nie tylko w śpiewie, ale pracował również jako tancerz i aktor. Widzowie mogli go oglądać w obsadzie musicalu "Jesus Christ Superstar" na deskach warszawskiego Teatru Rampa. Rodzinie i najbliższym zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

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