Andrzejki i znani polscy Andrzejowie. Gwiazdy kina oraz muzyki przed laty

Tradycyjne andrzejki przypadają w noc z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja, co Polakom kojarzy się głównie z zabawami, wróżbami oraz laniem wosku. To święto daje też doskonałą okazję do przypomnienia słynnych Polaków noszących imię Andrzej, których nie brakuje w rodzimej branży telewizyjnej, muzycznej czy filmowej.

Do grona popularnych solenizantów należą zarówno twórcy przebojów śpiewanych przez całe pokolenia, jak i aktorzy mający w dorobku wybitne role w historii polskiej kinematografii. Część z nich nieprzerwanie od dekad cieszy się ogromnym zainteresowaniem, podczas gdy inni postanowili z czasem ograniczyć swoją aktywność medialną. Wszystkich tych artystów łączy jednak fakt przejścia licznych metamorfoz wizerunkowych na przestrzeni lat.

Dowodem na te zmiany są stare zdjęcia z archiwów. Młodzieńcze ubrania, specyficzne fryzury, charakterystyczne wąsy oraz inne rysy twarzy powodują, że rozpoznanie niektórych gwiazd na pierwszy rzut oka bywa trudnym zadaniem. Największe wrażenie robi bezpośrednie porównanie współczesnych kadrów z fotografiami wykonanymi wiele lat temu.

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Andrzej Piaseczny, Andrzej Grabowski i Andrzej Seweryn. Metamorfozy gwiazd

W polskiej branży muzycznej jednym z najpopularniejszych posiadaczy tego imienia pozostaje Andrzej Piaseczny. Piosenkarz zyskał sławę w latach 90. jako frontman grupy Mafia, co otworzyło mu drogę do późniejszej, pełnej sukcesów działalności solowej. Publiczność wciąż ma w pamięci jego dawny, młodzieńczy styl oraz uczesania i stroje typowe dla lat dziewięćdziesiątych. Obecnie niesłabnący na popularności wokalista stawia na o wiele bardziej stonowany wizerunek.

W zestawieniu tym musi znaleźć się także Andrzej Grabowski, kojarzony przez miliony telewidzów głównie z postacią Ferdynanda Kiepskiego. Dorobek tego artysty obejmuje jednak znacznie bogatszą listę ról teatralnych, serialowych i filmowych. Przez dziesięciolecia wygląd aktora ulegał zmianom, dlatego fotografie z czasów młodości mogą mocno zdziwić widzów przyzwyczajonych do jego obecnego wizerunku znanego z ekranu.

Wyjątkową pozycję wśród słynnych imienników ma również wybitny aktor Andrzej Seweryn. Artysta od wielu lat zbiera pochwały za swoje role, rozwijając karierę w produkcjach realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zestawienie zdjęć z początkowego etapu jego pracy twórczej z aktualnymi fotografiami doskonale obrazuje skalę przemiany, jaką przeszedł na przestrzeni kolejnych dekad.

Andrzej Chyra, Andrzej Zieliński i Andrzej Nejman na archiwalnych zdjęciach

Rodzimy świat rozrywki obfituje również w innych popularnych Andrzejów. Na uwagę zasługują między innymi Andrzej Nejman, Andrzej Zieliński oraz Andrzej Chyra. Chociaż każdy z wymienionych gwiazdorów zapadł w pamięć widzów w odmienny sposób, oglądanie ich fotografii sprzed lat zawsze gwarantuje interesującą wyprawę w przeszłość.

W związku ze zbliżającymi się andrzejkami stworzyliśmy specjalne zestawienie fotograficzne, łączące archiwalne i obecne ujęcia znanych polskich Andrzejów. Znajdziecie w nim gwiazdy telewizji, estrady oraz kina doskonale znane kolejnym pokoleniom odbiorców w naszym kraju.

Zachęcamy do przejrzenia przygotowanych materiałów i sprawdzenia, czy uda wam się bezproblemowo rozpoznać wszystkie gwiazdy uwiecznione na starych kadrach.