Black Friday 2026 na sprzęt Apple. Gdzie i kiedy obowiązują promocje?

Podczas tegorocznej wyprzedaży na urządzenia marki Apple klienci mogą skorzystać z rabatów u polskich sprzedawców lub odebrać karty podarunkowe bezpośrednio u producenta:

Polscy sprzedawcy wprowadzili bezpośrednie obniżki cen sięgające do 1800 zł, natomiast w oficjalnym sklepie producenta można otrzymać karty podarunkowe Apple Gift Card o wartości od 95 zł do 1140 zł.

Promocja obejmuje smartfony iPhone (w tym najnowsze modele 18 Pro i 18 Pro Max oraz serię 17), komputery MacBook Pro, Air i Neo oraz Mac mini, tablety iPad, zegarki Apple Watch Ultra 4, Ultra 3 i Series 12, a także słuchawki AirPods i akcesoria.

Oferty są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym Apple Store (apple.com/pl), aplikacji mobilnej Apple Store oraz u autoryzowanych sprzedawców i w marketach: x-kom, Lantre, Cortland, iSpot, Neonet, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i Amazon.pl.

Akcja trwa od 27 do 30 listopada 2026 roku, przy czym w oficjalnym sklepie Apple kończy się dokładnie w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 00.59 czasu polskiego.

Karty Apple Gift Card i rabaty w elektromarketach. Ile można zaoszczędzić na iPhone'ach i MacBookach?

Wyprzedaż podzielono na dwa główne kanały sprzedaży. Oficjalny sklep producenta przyznaje karty podarunkowe na kolejne zakupy, a polscy dystrybutorzy bezpośrednio obniżają ceny końcowe urządzeń w złotówkach.

W oficjalnym sklepie Apple Store od 27 do 30 listopada 2026 roku klienci płacą cenę katalogową, ale otrzymują cyfrową kartę podarunkową o wartości do 1140 zł na przyszłe zakupy lub subskrypcje. Jej kwota pozostaje stała przez wszystkie cztery dni promocji i zależy od wybranego urządzenia:

MacBook Pro 16 cali (M5 Pro lub M5 Max) – zakup kwalifikującego się komputera zapewnia kartę Apple Gift Card o wartości 1140 zł.

MacBook Pro 14 cali (M5 Pro lub M5 Max) – wybór wersji z procesorem M5 Pro lub M5 Max daje bonus w wysokości 950 zł.

MacBook Air (M5) oraz Mac mini – kupujący modele 13- lub 15-calowe MacBooka Air otrzymują kartę na kwotę 760 zł, natomiast przy wyborze komputera Mac mini wartość karty wynosi 380 zł.

iPad Pro oraz iPad Air – do iPada Pro (M5) przysługuje karta o wartości 475 zł, a do iPada Air (M4) w wysokości 380 zł.

iPhone Air – zakup tej wersji smartfona wiąże się z przyznaniem vouchera o wartości 380 zł.

iPhone 16 i iPhone 17 – przy wyborze tych modeli klienci odbierają kartę upominkową na kwotę 285 zł.

iPhone 17e – zakup tego wariantu gwarantuje bonus wynoszący 190 zł.

Apple Watch oraz AirPods – do zegarka Apple Watch Ultra 4 dodawana jest karta o wartości 380 zł, a do modeli Apple Watch Series 12 lub SE 3 w kwocie 190 zł; przy zakupie słuchawek przysługuje odpowiednio 285 zł za AirPods Max 2, 190 zł za AirPods Pro 3 lub 95 zł za AirPods 5.

Polskie elektromarkety i autoryzowani sprzedawcy, między innymi x-kom, Media Expert, RTV Euro AGD, Lantre oraz Amazon.pl, zamiast kart podarunkowych oferują bezpośrednie obniżki cen sprzętu. Część rabatów wymaga jednak aktywacji kodu promocyjnego podanego na karcie produktu lub obowiązuje na oficjalnych kontach tych sieci na platformie Allegro:

iPhone Air (1 TB) oraz iPhone 17 i 17e – na stronie x-kom po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego black-weeks143 cena modelu iPhone Air 1 TB spada z 6999 zł na 4999 zł (2000 zł taniej), a wariantu iPhone 17e (512 GB) z 4499 zł na 3888 zł (611 zł taniej); z kolei iPhone 17 (256 GB) w RTV Euro AGD oraz x-kom kosztuje 4099–4198 zł zamiast 4499 zł, co oznacza do 400 zł oszczędności.

Autor: x-kom/ Materiały prasowe

MacBook Air 13 cali (M5) – w sieci x-kom podstawowa wersja z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB SSD kosztuje 5499 zł, a wyższe konfiguracje (16 GB RAM i 1 TB SSD oraz 24 GB RAM i 512 GB SSD) przeceniono z 8299–8799 zł na 6666 zł, co daje ponad 1600 zł oszczędności.

– w sieci x-kom podstawowa wersja z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB SSD kosztuje 5499 zł, a wyższe konfiguracje (16 GB RAM i 1 TB SSD oraz 24 GB RAM i 512 GB SSD) przeceniono z 8299–8799 zł na 6666 zł, co daje ponad 1600 zł oszczędności. MacBook Neo (256 GB) – w sklepach x-kom, Media Expert i Lantre standardową cenę obniżono z katalogowych 3699 zł do 3348–3399 zł (300–351 zł taniej), natomiast w limitowanej ofercie z kodem w aplikacji x-kom wersje w kolorze srebrnym i żółtym staniały do 2849 zł.

– w sklepach x-kom, Media Expert i Lantre standardową cenę obniżono z katalogowych 3699 zł do 3348–3399 zł (300–351 zł taniej), natomiast w limitowanej ofercie z kodem w aplikacji x-kom wersje w kolorze srebrnym i żółtym staniały do 2849 zł. Mac mini z czipem M5 Pro (24 GB RAM i 512 GB SSD) – na Amazon.pl, w Media Expert oraz MediaMarkt cena spadła z 8499 zł na 7299 zł, co pozwala zaoszczędzić 1200 zł.

– na Amazon.pl, w Media Expert oraz MediaMarkt cena spadła z 8499 zł na 7299 zł, co pozwala zaoszczędzić 1200 zł. Słuchawki AirPods Pro 3 oraz AirPods Max 2 – w stałej ofercie Black Friday w sklepach, między innymi w x-kom, dokanałowy model AirPods Pro 3 z ANC kosztuje 899 zł zamiast 1099 zł (200 zł taniej), a nauszne słuchawki AirPods Max 2 przeceniono z 2499 zł na 1969–1999 zł (do 530 zł taniej).

– w stałej ofercie Black Friday w sklepach, między innymi w x-kom, dokanałowy model AirPods Pro 3 z ANC kosztuje 899 zł zamiast 1099 zł (200 zł taniej), a nauszne słuchawki AirPods Max 2 przeceniono z 2499 zł na 1969–1999 zł (do 530 zł taniej). Zegarki Apple Watch Ultra 3 i Ultra 4 – na Amazon.pl, w Media Expert i RTV Euro AGD cena modelu Apple Watch Ultra 3 spadła z 3499 zł na 2599–2899 zł (do 900 zł taniej), natomiast najnowszy Apple Watch Ultra 4 u autoryzowanego sprzedawcy Lantre kosztuje o 300 zł mniej od ceny katalogowej.

– na Amazon.pl, w Media Expert i RTV Euro AGD cena modelu Apple Watch Ultra 3 spadła z 3499 zł na 2599–2899 zł (do 900 zł taniej), natomiast najnowszy Apple Watch Ultra 4 u autoryzowanego sprzedawcy Lantre kosztuje o 300 zł mniej od ceny katalogowej. Najnowsze iPhone 18 Pro i 18 Pro Max (256 GB i 512 GB) – na stronach własnych sklepów smartfony utrzymują ceny zbliżone do katalogowych (od 6299 zł i 6799 zł), ale na oficjalnych kontach x-kom, Lantre i Neonet w serwisie Allegro są tańsze o 220–340 zł (przykładowo iPhone 18 Pro 256 GB kosztuje 6053–6110 zł, a iPhone 18 Pro Max 256 GB od 6546 do 6595 zł).

Zasady promocji Apple na Black Friday. Jak odebrać rabat i co wykluczono z oferty?

W oficjalnym sklepie producenta karta podarunkowa przypisuje się do zamówienia automatycznie po dodaniu kwalifikującego się urządzenia do koszyka na stronie apple.com/pl lub w aplikacji mobilnej w dniach 27–30 listopada. Kupując sprzęt w polskich elektromarketach i u resellerów, przed płatnością należy sprawdzić na karcie produktu dostępność dedykowanego kodu rabatowego – przykładowo w x-kom obniżenie ceny końcowej wymaga wpisania w koszyku hasła black-friday lub black-weeks.

Regulamin tegorocznych wyprzedaży określa kilka istotnych warunków i ograniczeń dotyczących zakupów w obu kanałach sprzedaży.

W Apple Store stałe warunki obowiązują od 27 do 30 listopada 2026 roku do końca dnia, natomiast w polskich sklepach pule najtańszych egzemplarzy (zwłaszcza w tak zwanych „Gorących Strzałach” i ofertach na Allegro) są limitowane, a po ich wyczerpaniu cena automatycznie wraca do wyższego poziomu.

Karta Apple Gift Card nie obniża bezpośrednio ceny kupowanego sprzętu, lecz zapewnia środki na kolejne zakupy, a w przypadku zwrotu urządzenia wartość wykorzystanej karty jest potrącana ze zwracanej kwoty.

Z akcji z kartami podarunkowymi w sklepie Apple wykluczono najnowsze flagowce: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo oraz komputery MacBook Neo i MacBook Pro z czipem M6.

Promocyjnych kart podarunkowych na Black Friday w Apple Store nie można łączyć ze zniżkami studenckimi ani z ofertą przeznaczoną dla sektora edukacji.