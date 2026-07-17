Skład tancerzy nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zabraknie królewskiej pary, ale powrócą inni ulubieńcy publiczności

Hanna Žudziewicz i Jacek Jeschke nie zatańczą w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami"

Format "Taniec z Gwiazdami" od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory miliony Polaków i pozostaje filarem rozrywki w naszym kraju. Widowisku nie zaszkodził w żaden sposób transfer ze stacji TVN do Polsatu ani wydłużony czas emisji poszczególnych odcinków. Twórcy tego popularnego show robią wszystko, aby angażować najbardziej nośne nazwiska ze świata show-biznesu. Od kilku sezonów chętnie zapraszają do współpracy znanych twórców internetowych, co pozwala skutecznie przyciągać przed ekrany najmłodszą widownię.

Kolejne odsłony telewizyjnego hitu przynosiły ogromną rozpoznawalność samym choreografom. To właśnie z parkietu "Tańca z Gwiazdami" do świata polskiego show-biznesu płynnie przeszło wielu profesjonalistów. W ten sposób wypromowali się chociażby 45-letnia Edyta Herbuś, 42-letni Rafał Maserak, 46-letni Stefano Terrazzino oraz 39-letnia Izabela Janachowska.

Mianem niekwestionowanej królewskiej pary formatu powszechnie określa się 34-letnią Hannę Żudziewicz i 30-letniego Jacka Jeschke. To utytułowane taneczne małżeństwo wywalczyło przed kamerami łącznie aż sześć Kryształowych Kul. W osiemnastej odsłonie show malżónkowie spotkali się w ostatecznym starciu. Rywalizację ostatecznie wygrała Żudziewicz, która doprowadziła do bezapelacyjnego zwycięstwa 34-letniego Gamou Falla.

Znakomity wynik w ostatniej serii sprawił, że małżonkowie zdecydowali się na dłuższą przerwę od pracy na planie. Żudziewicz i Jeschke gościli niedawno w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski", gdzie oficjalnie wykluczyli swój jesienny powrót na telewizyjny ekran. Niedawno tancerz potwierdził, że jednak wróci do programu, ale w roli choreografa.

W trakcie tej rozmowy poruszono także wątek 27-letniej Magdaleny Tarnowskiej, która triumfowała w siedemnastym sezonie u boku 24-letniego Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Tancerka zyskała gigantyczną popularność, a wielu widzów uważało, że dzięki relacji z internetowym twórcą wręcz przyćmiła swojego gwiazdorskiego partnera.

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Niedługo później Tarnowska i Bagiński ogłosili swój związek, a sam influencer wszedł w otwarty spór ze stacją Polsat. W mediach natychmiast zaroiło się od doniesień, że ten konflikt pozbawi jego partnerkę miejsca w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Kuluarowe plotki głosiły dodatkowo, że udziału wyrazistej profesjonalistki w nadchodzącym sezonie panicznie obawiają się same zakontraktowane gwiazdy.

Szybko okazało się jednak, że te medialne spekulacje całkowicie mijały się z prawdą. Na początku lipca Magdalena Tarnowska opublikowała wpis, w którym stanowczo ucięła plotki i zapowiedziała swój powrót na parkiet Polsatu. Profesjonalna tancerka nie jest jedyną osobą, która właśnie oficjalnie potwierdziła swój angaż w nowej ramówce.

Swój ósmy występ w tanecznym widowisku zapowiedział niedawno 31-letni Michał Bartkiewicz. Do rywalizacji dołączy też 27-letnia Daria Syta-Grobelna, która zaledwie kilka dni temu bawiła się na swoim własnym ślubie. W programie wystąpi także uwielbiana przez publiczność 32-letnia Izabela Skierska, która pochwaliła się już zdjęciami z sesji promocyjnej. Stawkę doświadczonych profesjonalistów zasili dodatkowo 34-letni Kamil Kuroczko, który z entuzjazmem wraca przed obiektywy kamer.

Po dłuższej nieobecności w formacie powróci 31-letnia Sara Janicka, o której zrobiło się ostatnio bardzo głośno ze względu na przypuszczalny związek z 46-letnim Maciejem Zakościelnym. Z kolei zagorzałych miłośników show wyjątkowo ucieszyła informacja o zaangażowaniu 33-letniego Michała Kassina.

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