Zwycięstwo Wisły Płock nad ŁKS w sparingu. Kto strzelił gole w zamkniętym meczu?

Pewna wygrana Wisły Płock nad ŁKS

Piątkowe spotkanie na tydzień przed startem ligi odbyło się bez udziału publiczności oraz mediów. Bramki dla zespołu z Płocka zdobyli Said Hamulić, Gleb Kuczko oraz Łukasz Sekulski. Rywalizacja miała niestandardowy format, ponieważ oba zespoły rozegrały dwie tradycyjne połowy oraz dodatkowe trzydzieści minut gry.

Drużyna prowadzona przez trenera Adama Majewskiego zakończyła tym samym serię przedsezonowych gier kontrolnych. Wcześniej płocczanie pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Polonię Warszawa oraz czeski Bohemians 1905. Dodatkowo zdołali zremisować z Banikiem Ostrawa, co potwierdza ich stabilną dyspozycję przed nowym sezonem.

Kiedy rozpoczną się zmagania ligowe?

Dla łodzian okres przygotowawczy zakończył się ze zmiennym szczęściem. W poprzednich starciach kontrolnych ŁKS zdołał pokonać Radomiaka Radom oraz zremisować z Unią Skierniewice. Zespół z Łodzi zanotował także wysoką porażkę z rumuńskim Dinamem Bukareszt, przegrywając ten mecz różnicą czterech goli.

Wisła Płock rozpocznie nowy sezon w ekstraklasie wyjazdowym spotkaniem z Rakowem Częstochowa, zaplanowanym na niedzielę 26 lipca. Z kolei pierwszoligowy ŁKS zainauguruje rozgrywki ligowe dzień wcześniej w Siedlcach. Ich przeciwnikiem będzie miejscowa Pogoń, co oficjalnie otworzy rywalizację na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.