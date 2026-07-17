Beata Tyszkiewicz o nowych edycjach "Tańca z Gwiazdami": "jest mniej znanych osób"

Beata Tyszkiewicz nadal śledzi "Taniec z Gwiazdami"

Beata Tyszkiewicz to postać bardzo związana z historią "Tańca z Gwiazdami". Jurorką była do 2017 roku, zasiadając w jury zarówno w edycjach TVN, jak i w pierwszych sezonach na Polsacie. Publiczność pokochała jej klasę, niezwykły humor oraz legendarne sprzeczki z Iwoną Pavlović. Od jej odejścia z programu minęło już prawie 10 lat. Aktorka w rozmowie z portalem ESKA.pl zdradziła, że nadal z zainteresowaniem śledzi taneczne show. Co sądzi o poziomie, jaki prezentują obecnie uczestnicy?

Myślę, że oni się starają, żeby to zrobić bardzo ładnie i pięknie. Niekiedy bardzo ładnie tańczą. To się chyba nie zmieniło – oceniła aktorka.

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Beata Tyszkiewicz o uczestnikach ostatnich edycji

Mimo pozytywnej ogólnej oceny, diwa ma pewne zastrzeżenia. Kiedy aktorka była jurorką, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawiały się prawdziwe gwiazdy dużego formatu, doskonale znane szerokiej publiczności. Wśród nich można było podziwiać takie nazwiska jak Agata Kulesza, Katarzyna Figura, Krzysztof Tyniec, Helena Vondráčková, Zygmunt Chajzer, Mariusz Pudzianowski czy Artur Barciś. Obecnie dobór uczestników jest nieco inny. Na parkiecie coraz częściej pojawiają się gwiazdy internetu, które nie zawsze są rozpoznawalne przez starsze pokolenia widzów. W ostatnich sezonach daleko zachodzili Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maria Jeleniewska czy Julia Żugaj.

Jest mniej znanych osób, tak dla szerokiej publiczności – oceniła Tyszkiewicz w rozmowie z ESKA.pl.

Zapytana, czy brakuje jej "dużych gwiazd", odpowiedziała:

Nie wiem, czy dużych. W każdym razie takich, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kim są.