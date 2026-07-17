“Proud”. Maja Ostaszewska o współpracy z Ignacym Lissem. “Jeszcze namiesza” - wywiad

W “Proud” Maja Ostaszewska gra Beatę, uzależnioną od alkoholu sąsiadkę głównego bohatera (w tej roli Ignacy Liss), która początkowo jawi się jako podobczna postać, przemykająca gdzieś w tle, by z czasem zyskiwać na znaczeniu, a w szóstym odcinku (od dziś dostępnym w HBO Max) zalśnić wreszcie pełnym blaskiem.

Potrafi być wspaniała, wspierająca, dzieląca się swoim doświadczeniem, ale ponieważ sama wiele przeszła, często swoje smutki topi w alkoholu. Tłumi [je] alkoholem. Więc widzimy ją też sytuacjach no... tragicznych, takich, gdzie jest kompletnie nieobliczalna, bezradna. I ta zbitka wydawała mi się interesująca. Co więcej, bardzo cenię to, że w tym scenariuszu postaci, które spodziewalibyśmy się, że zareagują stereotypowo, nagle okazują jakąś otwartość, dystans do spraw i akceptację - mówi o swej bohaterce Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska o roli w PROUD. Czy bała się zagrać w tak kontrowersyjnym serialu? | Wywiady ESKA

“Proud” - Maja Ostaszewska o współpracy z Ignacym Lissem

“Proud” to ich pierwsza współpraca, a Ignacy Liss nie krył w naszej rozmowie, że granie u boku Mai Ostaszewskiej i Joanny Kulig było dlań nie lada zaszczytem.

Uważam, że i Maja i Joanna wnoszą ogromną wartość do tego serialu, mimo tego, że historia oparta jest przede wszystkim na głównym bohaterze i to on jest w centrum uwagi. Ich role mimo tego, że są drugoplanowe to perełki. Obie grają postaci autentyczne, z krwi i kości. Bardzo dużo mogłem się od nich nauczyć. To świadczy o niezwykłej klasie aktorskiej, kiedy grasz tylko kilka scen, a robisz taką robotę, że ma ona ogromne i niezaprzeczalne znaczenie dla całej historii - rzekł.

Autor: HBO Max/ Materiały prasowe

Z pierwszą z aktorek spędził na planie dość sporo czasu, zwłaszcza w trakcie kręcenia odcinka szóstego. “Bardzo wzruszająca jest rola Mai Ostaszewskiej, taka bardzo wielowymiarowa. [...]. Maja jest wybitną aktorką” - skwitował Ignacy. A jak na tę współpracę zapatruje się Maja Ostaszewska? Chwali Ignacego i wierzy, że jeszcze wiele osiągnie - i to nie tylko w naszym kraju.

Ignacy jest wspaniały, zresztą nie bez powodu nasz serial wygrał francuski festiwal w Lille, Series Mania, a Ignacy otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora. [...] Ignacy po prostu robi wrażenie, nie tylko w naszym kraju. Świetny aktor, bardzo wspaniały kolega na planie. Spędziliśmy naprawdę dużo czasu razem. Jak państwo zobaczycie ten szósty odcinek, to naprawdę mieliśmy tam sporo czasu przejazdów samochodem, czekania na ujęcia i bardzo dużo rozmawialiśmy. Świetna osoba, wspaniały aktor, bardzo skupiony na planie. No pięknie zagrał tę rolę. [...] Myślę, że jeszcze namiesza - przyznała aktorka w naszej rozmowie.

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“Proud” - obsada

W głównej roli występuje Ignacey Liss, znany z takich filmów jak "Światłoczuła", "Znachor" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz.

W obsadzie znaleźli się również: Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik czy Piotr Chys.

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