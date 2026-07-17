Rozbój w Skawinie. Policjanci zatrzymali 24-latka, który napadł na 12-latka

Szczegóły rozboju na ścieżce rowerowej w Skawinie

W poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, tuż przed godziną 15:00, 12-letni mieszkaniec Skawiny poruszał się rowerem po lokalnej ścieżce. Z relacji matki pokrzywdzonego wynikało, że drogę chłopcu zablokował idący pieszo młody mężczyzna, który zmusił go do nagłego zatrzymania. Napastnik zachowywał się agresywnie, popchnął małoletniego i zrzucił go z jednośladu, po czym wsiadł na rower i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec był przerażony całą sytuacją, jednak na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń fizycznych.

Szybka akcja kryminalnych z Krakowa

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojone czynności oraz wnikliwą analizę zebranych informacji, co w połączeniu z dobrym rozpoznaniem terenu pozwoliło na szybkie wytypowanie podejrzewanego. Wartość skradzionego pojazdu, który posiadał ulepszone podzespoły, oszacowano na kwotę 1700 zł. Już następnego dnia, 14 lipca 2026 roku, krakowscy kryminalni doprowadzili do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa.

Zatrzymanie 24-latka i konsekwencje prawne

Podejrzanym okazał się 24-letni mieszkaniec gminy Skawina. W trakcie przeszukania jego pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych mundurowi odnaleźli i zabezpieczyli skradziony wcześniej rower. Zatrzymany mężczyzna podczas rozmowy z policjantami przyznał się do dokonania rozboju na 12-latku. Został on doprowadzony do Komisariatu Policji w Skawinie, a następnie do Prokuratury w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych.

Dozór policyjny i grożąca kara więzienia

Wobec 24-letniego podejrzanego Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za popełnienie przestępstwa rozboju, zgodnie z artykułem 280 paragraf 1 Kodeksu karnego, polskie prawo przewiduje surowe kary. Mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności na czas od 2 do 12 lat. Odzyskane przez funkcjonariuszy mienie o wartości blisko 2000 zł mogło dzięki sprawnej interwencji szybko wrócić do właściciela.

Źródło: Policja.pl