Nagłe zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Żurnalista poza programem, stacja znalazła zastępstwo?

Jesienna ramówka Polsatu. Kto zatańczy, a kto zrezygnował z "Tańca z Gwiazdami"?

Zbliżający się wielkimi krokami jesienny sezon uwielbianego formatu "Taniec z Gwiazdami" budzi ogromne zainteresowanie widzów. Stacja Polsat wciąż zwleka z oficjalnym ogłoszeniem pełnej listy startowej, jednak od wielu dni w przestrzeni publicznej krążą nazwiska rzekomych uczestników.

Według medialnych giełd na telewizyjnym parkiecie zaprezentują się między innymi: Izabela Kuna, Mandaryna, Helena Englert, Joanna Jędrzejczyk, Monika Borzym, Kaeyra, a także Piotr Gumulec, Jasper Sołtysiewicz, Matteo Brunetti, Krzysztof Kwiatkowski oraz Dominik Rupiński. Wiele wskazuje na to, że na ostatniej prostej przed premierą wprowadzono gwałtowne roszady. Po tym, jak z rywalizacji wycofał się Andrzej Rosiewicz, do prasy wyciekły kolejne wieści o perturbacjach kadrowych, które tym razem mają dotyczyć popularnego twórcy internetowego, Żurnalisty.

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Żurnalista ostatecznie nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Twórcy formatu komentują

Jak wynika z najnowszych doniesień, Żurnalista miał być jednym z głównych bohaterów dziewiętnastej odsłony popularnego programu tanecznego. Serwis pudelek.pl informuje jednak, że podcaster wycofał się z rywalizacji tuż przed startem morderczych treningów, a główną przyczyną tej decyzji miały być kłopoty zdrowotne wykluczające regularny wysiłek fizyczny. Według dziennikarzy, producenci szybko zareagowali na ten wakat, proponując udział w show aktorowi Dominikowi Smarujowi.

Redakcja "Super Expressu" podjęła próbę potwierdzenia tych rewelacji u samych twórców. Zwróciliśmy się bezpośrednio do pracownika ekipy realizującej program z pytaniem o rzekome odejście podcastera oraz angaż Dominika Smaruja, jednak reakcja była nad wyraz zwięzła.

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Nie wiem - przeczytaliśmy w wiadomości otrzymanej od osoby pracującej przy produkcji.

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Na tym nie poprzestaliśmy, próbując dotrzeć do samego źródła zamieszania. Dziennikarze "Super Expressu" przesłali do Żurnalisty oficjalne zapytanie, licząc na jego odniesienie się do kwestii planowanego występu oraz nagłej rezygnacji z tanecznego widowiska.

Do chwili wypuszczenia tego tekstu podcaster nie odniósł się do naszych pytań. Brak oficjalnego potwierdzenia lub zaprzeczenia potęguje tylko domysły wokół ostatecznego składu celebrytów, zwłaszcza że ekipa Polsatu twardo milczy w kwestii finalnej listy gwiazd.

Warto mieć na uwadze, że to nie pierwszy przypadek nagłej zmiany w kontekście zbliżających się odcinków. Zupełnie niedawno swój udział anulował Andrzej Rosiewicz, co zostało oficjalnie potwierdzone, stąd najnowsza plotka o kolejnej roszadzie błyskawicznie obiegła miłośników polsatowskiego formatu.

Jeśli doniesienia o rezygnacji Żurnalisty polegają na prawdzie, to oznacza, że twórcy musieli w trybie pilnym łatać lukę w obsadzie, by zachować harmonogram przygotowań. W takiej sytuacji Dominik Smaruj dołączyłby do ekipy jako jeden z absolutnie ostatnich kandydatów tuż przed rozpoczęciem wyczerpujących lekcji tańca.

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