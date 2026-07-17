Pijany kierowca w miejscowości Łaszka. 24-latek uderzył w płot i wjechał na pole

Interwencja policji w miejscowości Łaszka

15 lipca 2026 roku służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie, który znajdował się w samochodzie na terenie miejscowości Łaszka. Na miejsce zostali wysłani policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy w sezonie letnim stacjonują na terenie Mierzei Wiślanej. Po przyjeździe pod wskazany adres funkcjonariusze zastali uszkodzone Audi RS5. Samochód ten wcześniej zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie i ostatecznie zatrzymał się na polu.

Wybita szyba w uszkodzonym Audi

Za kierownicą pojazdu siedział młody mężczyzna, z którym nie było kontaktu. Ponieważ kierowca nie reagował na próby nawiązania rozmowy, a istniało realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, funkcjonariusze zdecydowali się na wybicie bocznej szyby. Dopiero po otwarciu drzwi i wydostaniu 24-latka na zewnątrz możliwe było podjęcie dalszych czynności. Wtedy też mundurowi wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu, co rzuciło nowe światło na przyczyny zdarzenia.

Blisko 2 promile alkoholu u 24-letniego kierowcy

Badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia policjantów, gdyż 24-letni obywatel Niemiec miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jego stan był na tyle poważny, że nie potrafił samodzielnie utrzymać równowagi. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, a lekarz przeprowadził niezbędne badania. Po pobraniu krwi do dalszych testów laboratoryjnych mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, natomiast uszkodzone Audi trafiło na policyjny parking.

Zarzuty i wysokie kary finansowe dla obcokrajowca

Kiedy 24-latek wytrzeźwiał, przedstawiono mu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do winy i zdecydował się na dobrowolne poddanie karze. Prokurator zaproponował wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 5 lat oraz grzywnę w wysokości 250 stawek dziennych po 25 zł każda. Dodatkowo orzeczono przepadek równowartości pojazdu w kwocie 100 000 zł oraz obowiązek wpłaty 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Źródło: Policja.pl