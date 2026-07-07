Janja Lesar wraca do "Tańca z Gwiazdami". Zaskakująca rola słynnej tancerki w hicie Polsatu!

Kariera Janji Lesar w programie Taniec z Gwiazdami

Słoweńska gwiazda tanecznego świata, Janja Lesar, ponownie zagości w studiu telewizyjnym popularnego formatu tanecznego. Widzowie doskonale znają jej wcześniejsze występy na polskim parkiecie. Ostatnio oglądaliśmy ją podczas 17. odsłony show realizowanej przez Polsat, gdzie błyskawicznie zyskała sympatię dzięki ponadprzeciętnemu talentowi, charyzmie i urodzie. To był jej powrót na parkiet. W 2022 roku szkoliła bowiem Wiesława Nowobilskiego, a w 2020 roku tańczyła z Tomaszem Oświecińskim. Słowenka może pochwalić się wygraną w 2019 roku w parze z Damianem Kordasem. Pod jej czujnym okiem kroki ćwiczyli również Popek, Sebastian Stankiewicz oraz Michał Koterski.

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Obecność artystki w mediach zawsze wiązała się z emocjami. Podczas nagrań często spekulowano o jej zażyłych relacjach z partnerami z parkietu. Prawdziwy przełom w jej życiu prywatnym nastąpił jednak przy okazji 17. polsatowskiej edycji, kiedy to poznała wioślarkę Katarzynę Zillmann. Choć na początku łączyła je tylko zawodowa więź i przyjaźń, po zakończeniu sezonu okazało się, że zrodziło się między nimi głębsze uczucie. Obie kobiety zakończyły swoje wieloletnie związki, aby ostatecznie stworzyć szczęśliwą parę w życiu prywatnym.

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Janja Lesar choreografką w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Teraz pewne jest już, że Słowenka weźmie czynny udział w 19. odsłonie tanecznego hitu. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że Janja Lesar obejmie posadę jednego z trójki głównych choreografów. Co ciekawe, identyczną funkcję w produkcji stacji Polsat powierzono również innemu ulubieńcowi publiczności, Jackowi Jeschke.

Quiz z 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Dobrze pamiętasz cały sezon? Pytanie 1 z 11 Która gwiazda odpadła jako pierwsza z programu? Michał Czernecki Ewa Minge Marcin Rogacewicz Następne pytanie

To miał być sezon beze mnie… a jednak! W tej edycji wracam do "Tańca z Gwiazdami", ale w zupełnie nowej roli. Zostałem choreografem i ogromnie cieszę się, że nadal mogę być częścią tego wyjątkowego programu. Jestem bardzo wdzięczny za zaufanie i już nie mogę się doczekać, aż pokażemy Wam efekty naszej pracy. Trzymajcie kciuki! - pisał tancerz.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon dostarczy widzom wielu wrażeń, zwłaszcza dzięki zaangażowaniu doświadczonych i popularnych tancerzy w zupełnie nowych, zakulisowych funkcjach.

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