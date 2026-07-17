Pożar w Strzegomiu. 42-latek podejrzany o podpalenie składowiska odpadów

Pożar składowiska i budynków przy ulicy Kolejowej

Do tego poważnego zdarzenia doszło 11 lipca 2026 roku na terenie Strzegomia. Ogień objął obszar nieczynnego składowiska odpadów, na którym mogło znajdować się nawet około 100 000 ton odpadów. Pożarem zostały dotknięte także opuszczone obiekty poprzemysłowe, w tym dawna wagonownia oraz budynki warsztatowe. Akcja gaśnicza prowadzona przez liczne siły Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji trwała kilka dni.

Zatrzymanie 42-letniego mieszkańca powiatu

Funkcjonariusze z Referatu Kryminalnego oraz Zespołu Prewencji ze Strzegomia prowadzili intensywne czynności procesowe i operacyjne, aby ustalić przyczynę ognia. Skrupulatna analiza zebranych informacji pozwoliła mundurowym na wytypowanie osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Zaledwie 2 dni po wybuchu pożaru policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, gdzie usłyszał zarzuty.

Tymczasowy areszt i groźba wysokiej kary

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Świdnicy przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego tymczasowo na okres 3 miesięcy. Obecnie w tej sprawie prowadzone jest dalsze śledztwo prokuratorskie. Za czyny, których dopuścił się 42-latek, grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl