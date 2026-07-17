Nie żyje Brenda Fricker. Laureatka Oscara i słynna "gołębiarka" z "Kevina" miała 81 lat

Brenda Fricker nie żyje. Zmarła w wieku 81 lat

W wieku 81 lat odeszła Brenda Fricker, irlandzka gwiazda kina. O śmierci aktorki jako pierwsze poinformowały brytyjskie środki masowego przekazu, a tragiczne doniesienia potwierdził wkrótce jej agent, Phil Belfield.

Nigdy już nie zobaczymy nikogo takiego jak ona, a świat bez niej stał się uboższy. Było dla mnie zaszczytem ją znać, kochać i pracować z nią. Zawsze będzie miała swoje miejsce w moim sercu oraz w sercach tak wielu fanów kina i telewizji na całym świecie - przekazał w przejmującym oświadczeniu.

Do zgonu doszło w Dublinie z czwartku na piątek. Nie podano jeszcze szczegółowych przyczyn odejścia Fricker, lecz z doniesień wynika, że w ostatnich latach zmagała się z kłopotami zdrowotnymi.

Branża filmowa oraz fani z najróżniejszych zakątków świata żegnają irlandzką ikonę. Kondolencje pojawiły się na profilach społecznościowych agencji Belfield & Ward. Swoje słowa wsparcia skierował również Edward Walsh, ambasador Stanów Zjednoczonych w Irlandii, który określił aktorkę mianem "giganta irlandzkiego kina".

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Brenda Fricker: Aktorka z Oscarem i statusem ikony z "Kevina"

Brenda Fricker urodziła się 17 lutego 1945 roku w Dublinie. Co ciekawe, to nie aktorstwo było jej początkowym celem – pragnęła zostać dziennikarką i w wieku 19 lat pracowała w dziale sztuki redakcji "The Irish Times". Na ekrany trafiła niespodziewanie, zaczynając od gościnnego udziału w produkcji "W niewoli uczuć".

Jej kariera nabrała tempa po udziale w medycznym serialu "Na sygnale" na kanale BBC One, co zapewniło jej sympatię brytyjskich widzów. Przełomem i gwarancją międzynarodowego uznania okazał się film "Moja lewa stopa", gdzie zagrała matkę Christy’ego Browna, w którego wcielił się Daniel Day-Lewis. To właśnie za tę kreację w 1990 roku Fricker odebrała statuetkę Oscara.

Zaledwie dwa lata później świat pokochał ją za rolę kobiety opiekującej się gołębiami w Central Parku w drugiej części hitu "Kevin sam w Nowym Jorku". Karierę aktorską z sukcesami kontynuowała niemal nieprzerwanie aż do 2014 roku.

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Trudne życie prywatne Brendy Fricker

Podczas gdy na ekranie Fricker świeciła triumfy, jej życie prywatne było pełne cieni. Jej dzieciństwo naznaczone było traumą z powodu matki, która stosowała przemoc wobec niej i jej siostry. Te bolesne doświadczenia pozostawiły trwały ślad, a aktorka przez lata walczyła z depresją.

Jej małżeństwo z Barrym Daviesem zakończyło się w 1988 roku. Mimo że uważała go za miłość swojego życia, nie mogła dłużej znosić jego problemów z alkoholizmem. Mimo rozstania, pozostali w dobrych relacjach. Śmierć Daviesa dwa lata po rozwodzie była dla aktorki potężnym ciosem. W jednym z wywiadów dla RTÉ Radio 1 Fricker szczerze przyznała, że od lat spędzała święta w samotności, a początki roku bywały szczególnie dojmujące z braku bliskości drugiego człowieka.

Cóż, kobieta z gołębiami również była zdana na siebie - mówiła ze smutkiem.

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