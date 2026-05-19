Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke odchodzą z "Tańca z Gwiazdami". Znamy powód rezygnacji mistrzów

"Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Ponad dwadzieścia lat historii programu

Dokładnie w kwietniu upłynęło dwadzieścia jeden lat od wyemitowania pierwszego odcinka słynnego "Tańca z Gwiazdami". Format przez dekady ulegał licznym modyfikacjom, z których najbardziej znaczącą okazała się przeprowadzka z telewizji TVN do Polsatu. W nowej stacji zadebiutował jako "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" i od osiemnastu sezonów nieprzerwanie utrzymuje status absolutnego hitu rozrywkowego w Polsce. Przed ekranami gromadzą się ogromne rzesze telewidzów, chcących śledzić zmagania popularnych osobistości na parkiecie.

Wraz z upływem czasu ogromną popularność zdobywali również profesjonalni partnerzy taneczni występujących celebrytów. Dzięki udziałowi w programie do szeroko pojętego polskiego show-biznesu na stałe przeniknęło wiele znanych dziś postaci. W tym gronie znaleźli się między innymi czterdziestopięcioletnia Edyta Herbuś oraz czterdziestodwuletni Rafał Maserak. Status prawdziwych gwiazd zyskali również czterdziestosześcioletni Stefano Terrazzino i trzydziewięcioletnia Izabela Janachowska.

Po przejęciu praw przez telewizję Polsat metamorfozie uległ nie tylko sam tytuł, ale również skład tworzący popularny format. Z pierwotnego panelu sędziowskiego ostała się wyłącznie sześćdziesięciotrzyletnia Iwona Pavlović, a na scenie zatańczyła zupełnie nowa grupa choreografów. Od dłuższego czasu instruktorzy prowadzący swoich podopiecznych do ostatecznego triumfu otrzymują nie tylko własną statuetkę Kryształowej Kuli, ale także atrakcyjną nagrodę finansową.

Zobacz również: Aktor pojawił się w finale "Tańca z Gwiazdami" z 23-letnią Miss Polonia. Kobieta zdradza szczegóły ich relacji

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke triumfują. Rekordowa liczba Kryształowych Kul

Za największych zwycięzców programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" bez wątpienia uchodzą trzydziestoczteroletnia Hanna Żudziewicz oraz trzydziestoletni Jacek Jeschke. Małżeństwo choreografów wspólnymi siłami zgromadziło łącznie aż sześć prestiżowych statuetek. Jeszcze przed rozpoczęciem wiosennej rywalizacji tancerz mógł szczycić się trzema wygranymi. W 2016 roku triumfował z trzydziestoczteroletnią Anną Karczmarczyk, a osiem lat później z pięćdziesięcioletnią Anitą Sokołowską i dwudziestoczteroletnią Marią Jeleniewską.

Z kolei Hanna Żudziewicz okazała się bezkonkurencyjna w szóstej odsłonie programu, tańcząc u boku pięćdziesięcioośmioletniego Roberta Wabicha. Dokładnie pięć lat później, podczas dwunastego sezonu, sięgnęła po główne trofeum partnerując trzydziestoośmioletniemu Piotrowi Mrozowi. Zwieńczenie osiemnastej edycji przyniosło jej miano absolutnej rekordzistki widowiska. Artystka wygrała z trzydziestoczteroletnim Gamou Fallem, brawurowo zjednując sobie sympatię sędziów i publiczności, powiększając rodzinną kolekcję o szóste zwycięstwo.

Zobacz również: Znamy kulisy głosowania w "Tańcu z Gwiazdami". Kto znalazł się na drugim miejscu?

Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki pytają o "Taniec z Gwiazdami". Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke rezygnują

Obecnie pewne jest, że ulubieńcy publiczności postanowili zrobić sobie przerwę od formatu i ominą nadchodzący sezon. Hanna Żudziewicz oraz Jacek Jeschke w trakcie nagrania podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" otwarcie przyznali, że jesienią nie wystąpią przed telewizyjnymi kamerami. Rozmawiający z nimi czterdziestotrzyletni Piotr Kędzierski przywołał głośną wypowiedź siedemdziesięcioletniego Edwarda Miszczaka, zapowiadającego wcześniej brak wielkich gwiazd w nowej serii.

[...] z nami rozmowy były już, zanim ta edycja się skończyła. Przez to, że mamy rodzinę, dziecko małe, jak jesteśmy we dwójkę w edycji, to sami wiecie, nie ma opcji na to, by funkcjonować normalnie - stwierdził Jacek Jeschke.

Doświadczony choreograf zdradził słuchaczom podcastu, co dokładnie przekazał mu dyrektor programowy telewizji Polsat podczas negocjacji.

Czasami warto odpuścić. Pan Edward Miszczak powiedział mi "Jacuś, ja rozumiem, że chcesz przerwę, ale zostaw nam chociaż żonę" - dodał Jeschke.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że znane małżeństwo nie żegna się z formatem definitywnie, decydując się zaledwie na chwilowy odpoczynek. W trakcie wspomnianego podcastu prowadzący poruszyli także wątek dwudziestosiedmioletniej Magdaleny Tarnowskiej, która w duecie z dwudziestoczteroletnim Mikołajem Bagińskim zwyciężyła w siedemnastej odsłonie widowiska. Wygrana zagwarantowała jej natychmiastową i powszechną rozpoznawalność.

Część odbiorców uważa, że dziewczyna zyskała status celebrytki wyłącznie za sprawą rzekomej relacji z popularnym influencerem, ponieważ to jego sympatycy gwarantowali jej awans do kolejnych etapów widowiska. Sześćdziesięciodwuletni Kuba Wojewódzki podczas rozmowy z zaproszonymi choreografami w podcaście zasygnalizował jasno, że tej uczestniczki prawdopodobnie również nie zobaczymy w jesiennej ramówce stacji.

Zobacz również: Gamou Fall porwał jurorki do tańca na parkiecie! Iwona Pavlović zaliczyła zaskakującą wpadkę

43

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie