Seria wpisów Dominiki Chorosińskiej po śmierci Łukasza Litewki. Wspomniała o drażliwym temacie, internauci nie wytrzymali

Reakcja na śmierć Łukasza Litewki

Krótko po opublikowaniu informacji o drogowym dramacie głos w przestrzeni internetowej zabrała Dominika Chorosińska. Była aktorka znana z telewizyjnych ekranów postanowiła publicznie odnieść się do nagłego odejścia Łukasza Litewki. Przedstawicielka Sejmu zamieściła specjalny komunikat na swoim oficjalnym profilu w serwisie Facebook. Zdecydowała się w ten sposób uczcić pamięć parlamentarzysty reprezentującego zupełnie odmienne środowisko polityczne.

Straszna wiadomość. Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł ponad podziałami. Poseł Nowej Lewicy z Sosnowca zginął w czwartek po południu w wypadku drogowym na ulicy Kazimierskiej, między Dąbrową Górniczą a swoim rodzinnym miastem. 36-letni parlamentarzysta jechał rowerem, gdy według ustaleń I oraz Dziennika Zachodniego kierowca samochodu osobowego zasłabł za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w rowerzystę. Śmierć była natychmiastowa. (...)

W dalszej części swojej internetowej wypowiedzi posłanka zwróciła uwagę na bogaty dorobek samorządowy zmarłego. Wspomniała między innymi o jego ogromnym zaangażowaniu w funkcjonowanie Rady Miasta Sosnowca oraz licznych inicjatywach charytatywnych. Zaznaczyła ogromną rolę jego autorskiej fundacji we wspieraniu najbardziej potrzebujących obywateli.

Zostawił po sobie coś, co w polskiej polityce jest rzadkie: realne, policzalne dobro. Psy, które znalazły dom. Dzieci, które doczekały się operacji. Seniorzy, którym ktoś wreszcie pomógł. Rodzinie, bliskim i całej społeczności #TeamLitewka składam wyrazy głębokiego współczucia.

Szybko okazało się jednak, że ten pamiątkowy tekst stanowił zaledwie początek internetowej aktywności posłanki. Dominika Chorosińska opublikowała wkrótce kolejne wiadomości nawiązujące do tragicznego wypadku z udziałem Łukasza Litewki.

Dominika Chorosińska publikuje serię wpisów po śmierci Łukasza Litewki

Po pewnym czasie na profilu społecznościowym polityczki pojawiła się kolejna aktualizacja. Tym razem udostępniła ona symboliczną grafikę. Na czarnym tle zamieściła krótki tekst przypominający o wyjątkowym zaangażowaniu zmarłego na rzecz słabszych.

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Poseł ponad podziałami. Niósł pomoc najmniejszym. Świeć Panie nad jego duszą.

Zaledwie 2 godziny później parlamentarzystka udostępniła następny komunikat. Tym razem była aktorka całkowicie skupiła się na religijnych aspektach życia tragicznie zmarłego mężczyzny. Przypomniała szczegóły dotyczące jego sejmowego ślubowania.

Łukasz Litewka był jedynym posłem Lewicy, który podczas ślubowania w Sejmie X kadencji (listopad 2023 r.) dodał słowa "tak mi dopomóż Bóg", co wyróżniło go na tle klubu.

Internetowa aktywność przedstawicielki Sejmu nie ustawała przez kolejne minuty. Równo godzinę po wcześniejszej publikacji na profilu dawnej gwiazdy serialu "M jak miłość" pojawiła się nowa wiadomość. Tym razem posłanka skierowała bezpośrednie podziękowania za wszelkie dobre uczynki tragicznie zmarłego.

Dziękujemy za całe dobro, które uczyniłeś. Spoczywaj w pokoju.

Przed upływem doby w mediach społecznościowych udostępniono również krótki materiał wideo. Autorka posta ponownie nawiązała w nim do oficjalnej uroczystości zaprzysiężenia poselskiego. Raz jeszcze podkreśliła religijny akcent w politycznej drodze zmarłego.

Choć staliśmy po dwóch stronach politycznej barykady, zawsze zapamiętam Jego odważne, sejmowe "Tak mi dopomóż Bóg"! Był jedynym z klubu Lewicy, który to uczynił. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. [*].

Zaskakująca aktywność posłanki na platformie społecznościowej była kontynuowana w kolejnych godzinach. Obserwatorzy profilu Dominiki Chorosińskiej mogli wkrótce zapoznać się z jej następnymi przemyśleniami na temat zmarłego.

Szczerość, normalność… po prostu - podpis został dodany do tiktokowego filmiku, na którym widać posła i małą dziewczynkę, która pytała: "dlaczego pan wybrał mnie?". Można się domyślić, że Litewka pomógł temu potrzebującemu dziecku.

W swojej finałowej publikacji przedstawicielka obozu konserwatywnego ponownie poruszyła wątek przekonań religijnych parlamentarzysty. Dodatkowo zdecydowała się przypomnieć jego poglądy dotyczące przerywania ciąży, co wywołało natychmiastową reakcję czytelników. Poruszenie tak delikatnej i politycznej kwestii w obliczu żałoby spotkało się z ogromną krytyką ze strony użytkowników sieci.

Łukasz Litewka deklarował się jako osoba wierząca w Boga (w 2023 jako jedyny poseł Lewicy dodał do swojego ślubowania formułę "Tak mi dopomóż Bóg") i przeciwnik prawa do przerywania ciąży bez uzasadnienia przed upływem jej 12 tygodnia (wbrew stanowisku własnej partii). Spoczywaj w pokoju - napisała posłanka PiS-u.

Aborcja w pożegnaniu Łukasza Litewki oburzyła internautów

Zaskakujące podsumowanie życia zmarłego wywołało w internecie prawdziwe oburzenie. Społeczeństwo pogrążone w smutku po utracie zaangażowanego działacza charytatywnego jednoznacznie potępiło zachowanie posłanki. Ludzie doceniający codzienną walkę Łukasza Litewki o los chorych dzieci oraz bezdomnych zwierząt uznali wpis Dominiki Chorosińskiej za pozbawiony taktu.

"Nie rób polityki na grobach zmarłych... Jego sprawa, w co wierzył i co mu to dało", "A nie wystarczyłyby kondolencje, wyrazy współczucia, po co wplatać w to politykę i Boga? Zginął człowiek - młody, dobry, pełen empatii. Ja naprawdę Pani nie rozumiem", "Tylko tyle pani zrozumiała z tego, co robił pan Łukasz?", "Jakie to ma znaczenie - czy był osobą wierzącą, czy nie?", "Dominiko może należy uszanować tragedię, jaka spotkała rodzinę, czasem milczenie wyraża więcej niż słowa".

