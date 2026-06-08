Andziaks i Luka szykują kolejną wystawną imprezę. Ksiądz coś wyjawił?

Ksiądz zdradza plany Andziaks i Luki na Instagramie

W mediach społecznościowych duchownego Jarosława Siuchty pojawił się kadr, który wywołał pewne spekulacje. Związany z parą kapłan zasugerował organizację dużej uroczystości. Czyżby twórcy internetowi zaplanowali chrzest syna?

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Działo się i będzie się działo! Przemiłe spotkanie z fajną rodzinką! - napisał duchowny w sieci.

Dokładne plany wciąż nie zostały oficjalnie potwierdzone, jednak para wielokrotnie udowadniała silne przywiązanie do celebrowania chrześcijańskich i rodzinnych tradycji. Fani są wręcz przekonani, że po zorganizowanym z wielkim rozmachem ślubie, chrzcie córki, licznych egzotycznych wyjazdach i bajkowych urodzinach córki Charlotte, ceremonia ich syna będzie perfekcyjnie zaplanowana.

Dzieci Andziaks i Luki wzbudzają ogromne zainteresowanie

Angelika Trochonowicz regularnie i z wielką otwartością dzieli się codziennością w internecie. Wspólnie z mężem sprawują opiekę nad dwójką pociech - starszą, 6-letnią córką Charlotte i chłopcem o imieniu Franco, urodzonym w styczniu 2026 roku. Małżonkowie i ich dzieci stanowią jedną z najbardziej obserwowanych rodzin w polskiej sieci, dlatego ich życiowe decyzje przyciągają uwagę setek tysięcy osób.

To naturalne, że temat nadchodzącego sakramentu mocno ciekawi fanów. Sami zainteresowani na razie całkowicie milczą na ten temat, jednak ich internetowa historia jasno udowadnia, że uwielbiają świętować rodzinne uroczystości z ogromnym rozmachem. Chrzciny syna prawdopodobnie nie będą wyjątkiem. Wpis duchownego znajdziecie niżej.

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