Łukasz Litewka nie chciał Izraela na Eurowizji. Apelował do TVP o bojkot

Łukasz Litewka chciał, aby Polska wycofała się z Eurowizji

Tragicznie zmarły Łukasz Litewka był jednym z niewielu polskich polityków, którzy mówili głośno, że Izrael - podobnie jak Rosja - powinien zostać wykluczony z międzynarodowych wydarzeń. We wrześniu 2025 roku opublikował post, w którym sugerował, że Polska powinna dołączyć do grona krajów bojkotujących Eurowizję 2026.

Hiszpania właśnie dołączyła do Holandii, Słowenii, Irlandii oraz Islandii - kraje zadeklarowały wycofanie się z konkursu Eurowizji, jeśli organizatorzy dopuszczą występ Izraela. Polsko, muzyka to część kultury. Kultura nigdy nie poparłaby ludobójstwa - napisał na Facebooku 16 września 2025 roku.

Ostatecznie Izrael nie został wyrzucony z konkursu, a Telewizja Polska nie dołączyła do bojkotu.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Bojkot Izraela na Eurowizji 2026

W grudniu 2025 roku Europejska Unia Nadawców nie zgodziła się na głosowanie członków w sprawie wyrzucenia Izraela z Konkursu Piosenki Eurowizji. Konsekwencją tego był bojkot pięciu państw - Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Islandii i Irlandii. Eurowizja 2025 w Wiedniu będzie najmniejszą edycją od 2003 roku. Udział weźmie zaledwie 35 państw. Impreza odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Reprezentantką Polski jest Alicja Szemplińska, która na eurowizyjnej scenie wykona utwór "Pray".

18

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia 2026 roku w wieku 36 lat. Poseł Nowej Lewicy był ofiarą wypadku drogowego na trasie Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec. Litewka został śmiertelnie potrącony przez 57-letniego kierowcę. Trwa śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku.