Partnerka Łukasza Litewki domaga się rzetelnego śledztwa. Ujawnia zachowanie policji na miejscu wypadku

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Doda sugeruje ukryte dno w sprawie Łukasza Litewki

Społecznik i poseł Lewicy z Sosnowca Łukasz Litewka zginął w wieku zaledwie 36 lat podczas czwartkowego incydentu drogowego w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z początkowymi raportami służb kierowca samochodu osobowego zasłabł za kierownicą i z impetem uderzył w jadącego na rowerze parlamentarzystę. Ratownicy medyczni walczyli o życie polityka przez blisko godzinę, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe i mężczyzna zmarł na miejscu.

Nagłe odejście posła wywołało ogromne poruszenie, a do bliskich napływają wyrazy współczucia z każdego zakątka Polski. Śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu zdarzenia, podczas gdy internauci snują własne teorie o rzekomym celowym ataku. Do grona osób wątpiących w nieszczęśliwy splot wydarzeń dołączyła piosenkarka Doda, która otwarcie zakwestionowała wersję o zwykłym wypadku. Jej internetowy wpis wywołał natychmiastową reakcję partnerki zmarłego polityka, która skomentowała słowa gwiazdy pisząc „Odpisz mi, bo chyba przegięłaś”.

Natalia Bacławska żąda rzetelnego śledztwa. Z kim współpracuje partnerka Łukasza Litewki?

Parlamentarzysta chętnie dzielił się swoją pracą w internecie, jednak skutecznie chronił prywatność swoich bliskich przed mediami. Tylko wąskie grono znajomych wiedziało o jego wieloletnim związku z Natalią Bacławską, z którą łączyło go ogromne zamiłowanie do zwierząt oraz chęć wspierania najsłabszych. Zakochani spędzili ze sobą trzy lata, skutecznie unikając blasku fleszy i nie publikując wspólnych fotografii na portalach społecznościowych. Dopiero tragiczne wydarzenia skłoniły kobietę do zamieszczenia wzruszającego pożegnania w sieci.

Kobieta udzieliła wywiadu dziennikowi Super Express, w którym podkreśliła swoją determinację w dążeniu do poznania dokładnych przyczyn śmierci ukochanego. Opowiedziała również redakcji o największych obawach towarzyszących politykowi w jego codziennej pracy charytatywnej.

Jedyne czego się bał to tego, że nie zdąży pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują - stwierdziła Bacławska.

W kolejnej rozmowie, tym razem na łamach magazynu Viva, Natalia Bacławska zaznaczyła pełne zaufanie do pracy prokuratury i odcięła się od nakręcania niesprawdzonych doniesień. Zapewniła jednocześnie, że zależy jej wyłącznie na skrupulatnym zbadaniu wszystkich okoliczności tej drogowej tragedii.

Będę jednak domagać się tego, by wszystko zostało rzetelnie wyjaśnione. Jestem w kontakcie z Dodą, będziemy razem działać w tej sprawie. Nie odpuścimy, będziemy naciskać, by wszystko zostało wyjaśnione w rzetelnym śledztwie. Bo Łukasz na to zasługiwał - przyznała.

Wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Szokujące zachowanie policji wobec Natalii Bacławskiej

Ukochana zmarłego pojawiła się na miejscu zdarzenia zaledwie kilkadziesiąt minut po tragicznym uderzeniu. Jak wyznała w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, jechała akurat do pracy i mocno zaniepokoił ją brak ruchu na lokalizatorze GPS w telefonie posła. Chwilę później otrzymała druzgocący telefon od znajomego i natychmiast ruszyła sprawdzić sytuację na własne oczy. Funkcjonariusze zablokowali jej jednak dostęp do roztrzaskanych pojazdów, mimo że lokalne serwisy informacyjne zdążyły już opublikować pierwsze artykuły o śmierci mężczyzny.

Jedyne, co zobaczyłam, to radiowozy. Biegłam tam. Policja nie chciała mnie wpuścić. Nie chcieli mi udzielić żadnej informacji, a w tym czasie media już przekazały, co się stało. Zapytałam policjanta, dlaczego obcy ludzie wiedzą wcześniej ode mnie, co się stało. Wzruszył ramionami - wspominała Natalia Bacławska.

Media poinformowały już o pierwszych ustaleniach medyków sądowych po przeprowadzeniu badań ciała parlamentarzysty. Bezpośrednią przyczyną zgonu Łukasza Litewki był wstrząs krwotoczny wywołany masywnymi uszkodzeniami organów wewnętrznych. Prokurator Bartosz Kilian reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu potwierdził na łamach Super Expressu, że podczas potrącenia „doszło do przecięcia kluczowych arterii”.

