Historyczny wyczyn Mai Chwalińskiej po finale Roland Garros! Jak Świątek i Radwańska

Finał Roland Garros pozwolił Mai Chwalińskiej wejść do tenisowej elity.

Najnowszy ranking z 8 czerwca klasyfikuje Polkę na 21. pozycji na świecie.

Tylko trzy polskie tenisistki w przeszłości zaszły wyżej w zestawieniu WTA!

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Tegoroczne rozgrywki w Paryżu dostarczyły kibicom ogromnych emocji, a spektakularna postawa polskiej reprezentantki na francuskich kortach wywołała powszechny zachwyt. Zawodniczka, która dotychczas nie zdołała wejść do czołowej setki tenisistek i zaledwie dwukrotnie rywalizowała w drabince głównej Wielkiego Szlema, nieoczekiwanie dotarła do samego końca paryskich zmagań. Co więcej, dokonała tego jako pierwsza kwalifikantka w dziejach, rozpoczynając Roland Garros na 114. lokacie. Obecnie ta pozycja to już przeszłość, ponieważ 8 czerwca Polka oficjalnie awansowała na 21. miejsce, trwale wpisując się w kroniki polskiego sportu.

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Przesunięcie się aż o 93 pozycje w stosunku do poprzedniego notowania sprawia, że tenisistka z Dąbrowy Górniczej stała się czwartą najwyżej notowaną reprezentantką naszego kraju w dziejach dyscypliny. Barierę TOP20 zdołały pokonać jedynie Iga Świątek, Agnieszka Radwańska oraz Magda Linette. Bohaterka tegorocznego Roland Garros wyprzedziła tym samym Magdalenę Fręch, której najwyższym osiągnięciem była do tej pory 22. lokata.

Niestety, olbrzymi sukces w Paryżu nie gwarantuje jej automatycznego miejsca w głównej drabince nadchodzącego Wimbledonu. Zgodnie z bezwzględnymi procedurami turniejowymi, listy zgłoszeniowe zamykano 18 maja, kiedy Polka zajmowała jeszcze 114. pozycję, co uprawnia ją wyłącznie do gry w kwalifikacjach. Szansą na udział bez konieczności przedzierania się przez eliminacje pozostaje przyznanie „dzikiej karty”, o którą sztab zawodniczki oficjalnie wnioskuje.

Zestawienie najwyżej notowanych Polek w rankingu WTA

Iga Świątek - 1. pozycja

Agnieszka Radwańska - 2. pozycja

Magda Linette - 19. pozycja

Maja Chwalińska - 21. pozycja

Magdalena Fręch - 22. pozycja

Urszula Radwańska - 29. pozycja

Magdalena Grzybowska - 30. pozycja

Marta Domachowska - 37. pozycja

Katarzyna Nowak - 47. pozycja

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