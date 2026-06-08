Agata Rubik w żałobie. Niespodziewanie musiała przylecieć z Miami

Agata Rubik na pogrzebie babci w Polsce

Agata Rubik nieoczekiwanie przyjechała do ojczyzny, jednak powód tej wizyty jest bardzo przykry. Żona Piotra Rubika w mediach społecznościowych przekazała fanom smutne wieści i wyjaśniła, że przyleciała do Polski, aby pożegnać bliską osobę. Zmarła babcia z pewnością odgrywała w jej życiu ważną rolę.

Piękny dzień na smutną uroczystość. Dziś żegnam moją Babcię - napisała na InstaStory.

W wersji wpisu opublikowanej po angielsku zaznaczyła, że dotarła do Wrocławia. Tym razem wizyta w kraju nie była rodzinnym urlopem, a powrotem w bardzo bolesnych okolicznościach.

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Agata Rubik na co dzień mieszka w Miami

Odkąd Rubikowie przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, chętnie odwiedzają ojczyznę, gdzie wciąż mieszkają ich przyjaciele i rodzina. Niestety, nagły przyjazd Agaty Rubik wiązał się z bolesnym przeżyciem. Celebrytka skoncentrowała się na bliskich i ostatnim pożegnaniu babci. Mimo że influencerka zazwyczaj publikuje w sieci radosne kadry z Miami, teraz zdecydowała się opowiedzieć o trudniejszym momencie.

W tych ciężkich chwilach żona Piotra Rubika z pewnością otrzymuje wsparcie od bliskich. Agata nie zdradziła jednak, czy w drodze do Polski towarzyszył jej mąż i córki, Helena i Alicja. Rodzina Rubików wyjechała do USA w lipcu 2023 roku i od tamtego czasu relacjonuje swoje amerykańskie życie w internecie.

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