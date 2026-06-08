Maja Chwalińska zapłaci podatek we Francji i w Polsce? Jednoznaczny werdykt prawniczki

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-08 17:17

Rewelacyjny występ Mai Chwalińskiej w Roland Garros przyniósł jej nie tylko finał turnieju Wielkiego Szlema, lecz także 1,4 miliona euro premii. Kwota brutto budzi spore emocje, zwłaszcza że minister Andrzej Domański wspomniał o ewentualnym zwolnieniu tenisistki z francuskiego podatku. Zdaniem ekspertów to mało realne, a rozliczenie z urzędem skarbowym musi odbyć się na dwóch frontach.

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Wielki finał Mai Chwalińskiej w Roland Garros 2026 był ogromnym zaskoczeniem, ponieważ dotychczas zagrała ona w drabince głównej Wielkiego Szlema jedynie dwa razy, odpadając najdalej w 2. rundzie Wimbledonu. Nigdy nie weszła też do pierwszej setki rankingu WTA, a po tym sukcesie wskoczyła od razu na 21. miejsce. Paryski sukces przyniósł także 1,4 mln euro nagrody – o 300 tys. więcej niż zarobiła przez całą wcześniejszą karierę. Teraz jednak od wygranej będzie musiała odprowadzić stosowny podatek.

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– Pomiędzy Polską a Francją jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. I mówi ona, że dochód sportowców i artystów jest opodatkowany w kraju, w którym został wygenerowany, więc dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji - powiedział w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w TVN24.

Z ustaleń "Business Insidera" wynika jednak, że polsko-francuska umowa nie gwarantuje, że podatek zostanie rozliczony wyłącznie we Francji. Tłumaczy to Anna Turska-Tomczykowska z kancelarii Tomczykowski Tomczykowska, która wskazuje, że polski fiskus również może wziąć ten dochód pod uwagę i zastosować odliczenie kwoty zapłaconej za granicą.

System ten działa na zasadzie kredytu podatkowego. Oznacza to, że tenisistka nie uniknie składania deklaracji PIT w naszym kraju.

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Pomysł ministra to jedynie wyraz wsparcia dla Chwalińskiej

Rozmawiając z TVN24, Domański zasugerował, że podczas spotkania z francuskim ministrem finansów spróbuje wynegocjować ulgę dla naszej reprezentantki, choć zaznaczył, że szanse na to są znikome. Anna Turska-Tomczykowska ocenia tę propozycję jedynie jako gest wsparcia i krok czysto dyplomatyczny.

– Przyznanie indywidualnego zwolnienia jednej zawodniczce byłoby bardzo trudne do pogodzenia z zasadą równości podatników. Takie rozwiązanie mogłoby zostać zakwestionowane zarówno przez innych podatników, jak i przez francuskie sądy administracyjne – wyjaśnia na łamach "Business Insider".

We Francji stawki podatkowe mają więcej szczebli niż w Polsce. Każdy dochód powyżej 181 917 euro objęty jest podatkiem wynoszącym 45 procent. Z nagrody 1,4 miliona euro francuski urząd skarbowy potrąci więc tenisistce kilkaset tysięcy euro! Ostateczna suma będzie zależna od przepisów regulujących opodatkowanie sportowców, którzy nie są rezydentami podatkowymi we Francji.

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